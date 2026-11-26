Pepe Jiménez Sevilla, 26 NOV 2026 - 11:29h.

El fondo de Bale tendría disponibles 150 millones para ofertar por el Sevilla

Del Nido Benavente, su alianza con los accionistas de base y la esperanza en la familia Carrión

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Gareth Bale y su fondo, no llegan al mínimo. El que fuese atacante del Real Madrid fue relacionado, a través de un fondo de inversión, hace semanas con la compra del Sevilla, pero las últimas informaciones apuntan a un cash insuficiente para presentar una oferta decente, cumpliendo con la palabra de José María del Nido Benavente hace unos días.

Porque el que fuese presidente del Sevilla, aún máximo accionista, era cuestionado por los intereses aparecidos alrededor del club y, sin tapujos, decía que todo era un "bluf". Una expresión de lo más cotidiana que no hacía más que restar credibilidad e importancia a los rumores y que, según las últimas informaciones, ganaría sentido ahora.

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Según cuenta el diario AS, Gareth Bale y su fondo tendrían disponibles 150 millones de euros para ofertar por el Sevilla, una cantidad muy inferior a la que presentó en su día Sergio Ramos, que además se hacía cargo de parte de la deuda, y que, como todo sevillista sabe, fue rechazada.

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En estas, según la misma fuente, Bale y sus socios estarían, como ya sucedió con Sergio Ramos, buscando socios que quieran participar en la operación y aporten músculo económico que permita, si finalmente se decide hacer la oferta, presentar unos números acordes a las peticiones que hoy día se hacen en Nervión.

Cabe recordar que Goldman Sachs es el principal protagonista en la operación y a la vez que es el mismo que ofrece el club, es el mismo que pone las bases mínimas, por lo que a día de hoy parece altamente improbable que Gareth Bale y su fondo, por mucho run run mediático que suponga, tengan opciones de adquirir al Sevilla.

El tema se tratará, discutirá y hablará, posiblemente, en la próxima Junta de Accionistas, pero las últimas noticias, al menos para los vendedores, no son nada positivas.