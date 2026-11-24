Basilio García Sevilla, 24 NOV 2026 - 22:20h.

Acuerdo del expresidente con la Federación de Peñas, Accionistas Unidos, Pequeños Accionistas y Patrimonio Sevillista

Del Nido Benavente introduce un complemento para limitar el sueldo al consejo del Sevilla FC

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Casi medio año después de escenificar la paz social con la firma de un comunicado conjunto y, semanas después, retirar todas las demandas existentes, José María del Nido Benavente vuelve a la carga. Este martes, el Sevilla FC ha publicado la solicitud del expresidente para limitar la retribución de los administradores en la Junta General de Accionistas del próximo 10 de diciembre, según sean las cuentas de la entidad, de modo que cobren solo en el caso de que se produzcan beneficios y el patrimonio neto de la entidad sea positivo.

El expresidente hace suya, así, una de las grandes reivindicaciones de las distintas plataformas que representan a los accionistas de base con las que, de hecho, ha actuado de manera conjunta. En el pasado Encuentro de Peñas celebrado en Matalascañas hace dos fines de semana, el presidente de la Federación de Peñas Sevillistas ‘San Fernando’, Carlos Jiménez, ya avisó públicamente que se solicitaría la introducción de un complemento, aunque sin dar todos los detalles, que se han conocido diez días más tarde. El acuerdo para solicitar por duplicado este complemento se había firmado en la notaría de José María Manzano el jueves 12 y presentado el viernes 13 de noviembre, un día antes del encuentro de peñistas, tal y como ha podido conocer ElDesmarque.

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Tanto es así, que la introducción de este complemento surge en conjunto entre la Federación de Peñas, Accionistas Unidos, Patrimonio Sevillista y la Asociación de Pequeños Accionistas y Del Nido Benavente. Para asegurarse su inclusión, han sido dos las solicitudes presentadas, por si una no fuera suficiente. La publicada por el club y otra con la participación de estas asociaciones y otros pequeños accionistas. El quid de la cuestión está en que estas plataformas podrían haber llegado al 5% necesario para introducir ese complemento, pero podría haber resquicios legales para no aceptar todas las acciones y quedarse en tierra de nadie, como ya sucediera en la solicitud de AUSFC para la junta de diciembre de 2023. La participación del máximo accionista a título individual, que ha acabado por abanderar la propuesta, despejaba todas las dudas.

En concreto, tal y como ha publicado el propio club al confirmar el nuevo punto en el orden del día, Asociación Accionistas Unidos, D. José Gómez Miñán, D. Juan Antonio González Domínguez, D. Manuel Ángel Delgado Fernández, D. David Estévez Chanca, D. Miguel Ángel del Nido Carrasco, Asociación de Pequeños Accionistas, Federación de Peñas Sevillistas «San Fernando», D. Sebastián A. Cárdenas Álvarez y Avigocam, S.L. (sociedad de Gómez Miñán) son los accionistas que se adhieren a la petición de del Nido Benavente.

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Esperanzas en que prospere y el papel de los Carrión

A partir de aquí, la gran novedad es que entre los solicitantes existe la esperanza de que pueda prosperar este orden del día. Por un lado, con el levantamiento de las numerosas querellas que existían después del acuerdo alcanzado con Alberto Pérez-Solano, todo hace indicar que Del Nido Benavente podrá votar con sus acciones y las representadas de forma individual sin que le sea negado el derecho en virtud de los pactos suscritos y de los que tanto se ha hablado. Estas acciones de pequeños accionistas aportarán un porcentaje que superaría el 5%, a pesar de que la fuerza de los pequeños accionistas ha ido disminuyendo en los últimos años por la venta de los títulos de muchos de ellos hacia los paquetes superiores.

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Así, la clave está en la postura que adopte la familia Carrión, con la que se están produciendo conversaciones. Cabe recordar varios ítems que podrían resultar esperanzadores a los promotores. A inicios del verano, Fernando Carrión dejó la vicepresidencia y las acciones de su familia las representa ahora el abogado José Luis Iglesias Moya. Además, en febrero de 2024 el exvicepresidente renunció a su retribución, en una acción conjunta de seis de los siete consejeros no ejecutivos en ese momento, lo que supuso una reducción del 20%. Teniendo en cuenta que no están sujetos a ningún pacto, tal y como recuerdan siempre que pueden, y ostentan aproximadamente el 15% del capital social, su decisión sería definitiva y podría servir para dar un vuelco a esta situación que tanto indigna a buena parte del sevillismo y que, en cierto modo, contribuiría a mejorar la maltrecha economía de la entidad. Si bien, su mala relación con Del Nido Benavente es notoria desde hace años, al menos antes de la firma conjunta de junio.

De este modo, una Junta General de Accionistas que parecía que iba a ser anodina, la del próximo 10 de diciembre, tendrá su punto de picante y, seguramente, la siempre esperada intervención de Del Nido Benavente, así como la habitual de los representantes de las asociaciones que representan al sevillismo de base.