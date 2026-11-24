Basilio García Sevilla, 24 NOV 2026 - 21:15h.

El expresidente tiene el número de acciones necesario para introducir nuevos puntos en el orden del día

La Junta del Sevilla será el 10 de diciembre con una curiosa coincidencia

Compartir







Nuevo movimiento societario en el Sevilla FC. A algo más de 15 días de la celebración de la Junta General de Accionistas, el club ha publicado un informe remitido por José María del Nido Benavente para introducie un complemento en el orden del día de cara a la cita del próximo 10 de diciembre. En concreto, el expresidente solicita que se reduzca el salario de los miembros del consejo de administración, especialmente del presidente José María del Nido Carrasco y los miembros del comité ejecutivo, y al cumplir todos los requisitos que marca la ley de sociedades de capital por tener más de un 5% del capital social, debe ser incluido ese punto en el orden del día y será votado en la asamblea.

Se trata de un capítulo nuevo en el desencuentro entre Del Nido Benavente y el órgano de gobierno del Sevilla FC, el primero desde que en el mes de junio escenificaran la paz social con el comunicado conjunto en contra de la intentona de Sergio Ramos y Five Eleven Capital para comprar el Sevilla, que acabó yéndose al traste.

En concreto, Del Nido Benavente hace suya una reivindicación de otras plataformas de sevillismo como Accionistas Unidos y la Federación de Peñas, aunque el propio abogado ha sido de los más vehementes en este sentido a la hora de reclamarlo en las últimas juntas generales extraordinarias.

La petición de Del Nido

En concreto, Del Nido Benavente pide modificar el artículo 30 de los estatutos de la sociedad, relacionado con la retribucion de los administradores y que, en este momento, considera "verdaderamente inconcebible" ante "las cuantiosas pérdidas que recurrentemente se vienen generando año tras año".

Así, lo que pide es que la retribución de los consejeros dependa de que la sociedad genere beneficios, en concreto "consistirá en un porcentaje del 5% de los beneficios líquidos o repartibles del ejercicio". Además, correspondería a la Junta General de Accionistas "determinar el importe exacto a distribuir entre los miembros del órgano de administración dentro del limite estatutario antes fijado, así como los criterios de asignación".

PUEDE INTERESARTE Accionistas Unidos y los sueldos de los consejeros del Sevilla

Además, en caso de que el ejercicio arroje pérdidas o el patrimonio neto de la entidad resulte negativo, como ha sucedido en los últimos años, "no se devengará retribución alguna". Eso sí, "a los consejeros se les abonarán o reembolsarán los gastos razonables y debidamente justificados en que hubiesen incurrido como consecuencia de su asistencia a reuniones y seis tareas directamente relacionadas con el desempeño de su cargo, tales como desplazamiento, alojamiento, manutención y gastos de representación".

Este informe fue presentado el pasado 13 de noviembre por José María del Nido Benavente a través de la notaría de José María Manzano, quien fuera consejero del Sevilla en su época como presidente.

El trámite

Para incluir un complemento en una junta de accionistas, según indica el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden hacerlo los accionistas que representen al menos el 5% del capital social. El plazo para presentarlo es de cinco días hábiles desde la convocatoria y el de respuesta por parte del consejo no debe sobrepasar los 15 días anteriores a la celebración de la junta, de modo que este miércoles 25 de noviembre es la fecha límite.

La Federación de Peñas, tal y como reconoció su presidente hace unos días en Matalascañas, realizó movimientos entre pequeños accionistas para alcanzar ese 5% necesario, aunque finalmente ha sido Del Nido Benavente el que ha solicitado ese complemento. “Unos ejecutivos que cobran lo que cobran no se pueden permitir el lujo de perder esas cantidades tan grandísimas de dinero. Tendrán que dar cuenta que para eso se hace la junta”, anunciaba Carlos Jiménez hace un par de fines de semana en el Encuentro de Peñas celebrado en Matalascañas. Y así será, aunque en la votación no hay demasiado por hacer teniendo en cuenta que no ostentan la mayoría.