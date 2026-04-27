La reacción de Del Nido Carrasco y Pepe Castro al descuento del Osasuna - Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 27 ABR 2026 - 22:04h.

La amarga queja de García Plaza: "No entiendo los nueve minutos, no logro comprenderlo"

Pepe Castro no encontraba explicación al añadido del árbitro

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No debía ser excusa, pero sí fue uno de los grandes reclamos del Sevilla tras caer derrotado ante Osasuna. El conjunto hispalense lamentó los nueve minutos de añadidos vividos en El Sadar que, sumados a su pésima gestión de los últimos instantes, acabó por costarle el punto. Del Nido Carrasco y Pepe Castro también reaccionaron en el palco.

Ha sido El Día Después el que ha desvelado unas imágenes de Pepe Castro, vicepresidente del Sevilla, y Del Nido Carrasco, presidente de la entidad, comentando los nueve minutos de añadido que se sumaban en El Sadar.

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"¿Nueve minutos? ¿De dónde?", le decía Castro a Del Nido Carrasco, evidenciando la sorpresa y la indignación incluso antes de ver el gol de Osasuna en el último suspiro.

Esta queja la hizo pública en cuanto terminó el encuentro García Plaza, que lamentaba tener solo tres minutos de descuento cuando iba perdiendo y nueve en El Sadar. "Los dos días que hemos perdido, tres; ahora nueve. Hemos competido bien, pero nos están castigando. Los cuatro partidos aquí, me quedo en el 35' con uno menos y ahora en el último minuto. Hemos estado en el partido, el equipo ha dado buena imagen, pero nos vamos de vacío. No lo logro entender, un día son tres y ahora son nueve minutos"., comenzaba argumentando el técnico.

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De igual manera, Gabi Suazo, capitán del Sevilla en El Sadar, también lamentó la situación, evidenciando un importante enfado. "A nosotros cuando vamos a jugar fuera y tenemos que darle la vuelta al resultado, nos dan tres minutos de descuento y ahora dan nueve. Es una locura, de verdad. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir peleando, me voy a jugar la vida por esta institución", comentaba en la zona flash justo tras finalizar el encuentro con derrota.