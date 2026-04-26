La amarga queja de García Plaza: "No entiendo los nueve minutos, no logro comprenderlo"

Pepe Jiménez Sevilla, 26 ABR 2026 - 20:59h.

El uno por uno y las notas del Sevilla ante Osasuna

Luis García Plaza, decepcionado, atendió a los medios tras la derrota del Sevilla

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los micrófonos de DAZN tras la enésima derrota del conjunto hispalense y, como hace días ante el Levante, el técnico blanquirrojo se mostró tremendamente decepcionado con la imagen mostrada por su equipo.

"Rabia, impotencia, no entiendo los nueve minutos, no logro comprenderlo. Los dos días que hemos perdido, tres; ahora nueve. Hemos competido bien, pero nos están castigando. Los cuatro partidos aquí, me quedo en el 35' con uno menos y ahora en el último minuto. Hemos estado en el partido, el equipo ha dado buena imagen, pero nos vamos de vacío. No lo logro entender, un día son tres y ahora son nueve minutos"., comenzaba argumentando el técnico.

En esta misma línea, el técnico comentaba que "le pregunté al árbitro cuando eran tres y hoy son nueve, no puedo hacer nada".

El resto de declaraciones de Luis García Plaza

El análisis del encuentro: "El equipo ha estado bien, podríamos haber ganado, pero ellos también han tenido ocasiones. Tenemos que levantarnos y preparar los siguientes. Hemos competido bien, pero en cuatro partidos nos han pasado dos cosas que... aún estoy dándole vueltas. Es lo que hay, no hay más".

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El ánimo del vestuario: "Es normal que pider perdón, yo también pido perdón, pero cuando tienes algo en la mano no se te puede escapar. Hemos tenido llegadas, hemos defendido bien, hemos salido bien al contragolpe, nos ha faltado precisión. Es injustísimo el resultado, pero es así, no hay más. Toca preparar el siguiente, si el equipo juega así, estará cerca la victoria".