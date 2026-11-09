Pepe Jiménez Sevilla, 09 NOV 2026 - 18:24h.

El club continúa en una situación económica muy débil

La Junta del Sevilla será el 10 de diciembre con una curiosa coincidencia

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El Sevilla ha anunciado este lunes la fecha fijada para celebrar la Junta de Accionistas 2026 y, de la mano de dicho anuncio, ha publicado el estado actual de las cuentas de la entidad. Como viene sucediendo durante las últimas temporadas, la economía en Nervión continúa siendo tremendamente delicada y a pesar del enorme recorte realizado, aún queda mucho trabajo por hacer.

Después de años consecutivos acumulando pérdidas, en el Sevilla nadie escondía que lo vivido este verano apenas era el inicio de una obligada reconstrucción económica que, como se puede ver en las cuentas publicadas, apenas acaba de comenzar.

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El Sevilla recorta su coste de plantilla

Uno de los principales agujeros económicos de este Sevilla en los últimos años, como era sabido, era el enorme coste de plantilla que tenía la entidad, coste que, además, no correspondía con el rendimiento deportivo y que, como consecuencia, iba debilitando más y más al club.

Según se puede leer en las cuentas, el Sevilla ha bajado en coste de plantilla de los 93.07 millones de euros del pasado año a los 77.60 de este curso, reduciendo el coste de plantilla inscribible de 84.99 a 70.18 millones.

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Es decir, el coste de plantilla del Sevilla esta temporada es de 15 millones más bajo, situación que, evidente, repercute también en lo deportivo, donde las exigencias se han vuelto a rebajar y se apunta a la salvación sin mirar ni creer en Europa (ni en acercarse).

Igualmente, el club también ha aumentado el beneficio por traspasos, pasando de poco más de cinco kilos el pasado año a 29.61 millones este curso.

Las pérdidas se reducen casi a la mitad

Este sacrificio deportivo, lógico, consigue igualmente que el Sevilla cierre su ejercicio económico con casi la mitad de pérdidas que el pasado año.

Tal y como se ve en el cuadro de cuentas, el Sevilla cierra el curso con unas pérdidas netas de 27.42 millones de euros, un alivio considerable respecto al pasado año, cuando se apuntaron unos números rojos de 54.06 millones de euros.

Evidentemente no es suficiente en un club que aspira, cuanto antes, en volver a respirar, pero sí supone un importante paso para intentar estabilizar su situación.

El patrimonio neto continúa siendo negativo

Donde aún no hay mejoría es en el patrimonio neto del club. Si el pasado año se anunciaban -122.81 millones, este curso la cifra aumenta hasta los -150.88 millones, situación que no mejorará hasta que el grifo de las pérdidas se corte de manera radical.