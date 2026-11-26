Pepe Jiménez Sevilla, 26 NOV 2026 - 09:25h.

El Sevilla defiende su postura y asegura que tenía argumentos para no ejecutar la compra

En Ecuador no dan por zanjado el 'caso' Patrik Mercado: "Hay disputas"

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La historia de Patrik Mercado y el Sevilla aún no ha terminado. Fue hace poco menos de un año cuando la entidad nervionense anunció que, tras una serie de negociaciones, había acordado una opción de compra sobre el jugador de cara a este pasado verano, pero una desafortunada lesión bloqueó su llegada, algo que no sentó nada bien en Ecuador, donde han presentado el caso ante el TAS para solicitar medidas.

Según cuentan desde Ecuador, Independiente del Valle tiene claro que el Sevilla incumplió las condiciones del contrato y han llevado el caso hasta al TAS no solo para recuperar el traspaso que estaba acordado (cercano a los seis millones de euros) sino para reclamar perjuicios provocados por los de Nervión.

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En el Sánchez-Pizjuán, por su parte, aseguran que la contratación estaba pendiente de los últimos reconocimientos médicos -situación que Mercado no pudo superar- y que, como ha sucedido en otras ocasiones, si los pertinentes estudios no son aptos, la operación no se puede cerrar. No temen por su postura.

Patrik Mercado, listo para volver

Entre tanto, el futbolista afronta la recta final de su recuperación tras haber vivido unos meses "muy duros". Según cuenta el entorno del jugador, el golpe fue durísimo y es que no solo se frustró su fichaje por el Sevilla, sino que además, perdió la oportunidad de acudir al Mundial, una cita marcada en su calendario desde hace meses.

La resolución del TAS aún tardará en llegar, el jugador se mantiene al margen, pero lo que parecía ser una gran apuesta de Antonio Cordón puede acabar siendo la mayor pesadilla para José Ignacio Navarro.