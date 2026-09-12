Basilio García Sevilla, 12 SEP 2026 - 18:43h.

Andrés Larriva, directivo de Independiente del Valle, explica la situación

El Sevilla confirma que no comprará a Patrick Mercado: las razones de la ruptura del acuerdo

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Esta semana se ha cumplido un mes desde que el Sevilla FC informó oficialmente de que no acometería la compra de Patrik Mercado. Tras llegar a un principio de acuerdo con Independiente del Valle, y transcurrido cinco meses desde que se lesionara gravemente de la rodilla, el club nervionense decidió desestimar definitivamente el fichaje del ecuatoriano.

Sin embargo, en Ecuador aún afirman que el asunto se encuentra en una disputa legal, aduciendo que se habían firmado unos contratos y que la lesión del jugador no es causa para que se desestimara el fichaje, como sí defienden desde la capital de Andalucía.

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Así se ha expresado Andrés Larriva, directivo de Independiente del Valle, que en una entrevista concedida a Mundo Deportivo 99.3FM, defendió que el contencioso con el Sevilla aún no está ni mucho menos cerrado. “Sigue en disputa, hay contratos firmados. Los abogados de Independiente y los abogados de Sevilla se están poniendo de acuerdo o no. Siempre existe esa posibilidad también, una disputa pueda definirse de cualquier manera en las que debe definirse. Es un tema que lo están hablando los abogados”, afirmaba.

En cuanto a la lesión de Patrik Mercado, en el club ecuatoriano le esperan ya para el otoño, e para jugar incluso en el tramo final de su temporada, que en su fase final alcanzará la segunda mitad del mes de diciembre. “Yo creo que en un mes va a estar entrenando con el equipo y seguramente, si todo va bien y todo va encaminado, ojalá en el mes de noviembre podamos hablar de que pueda disputar el último tramo de la Liga Pro. Y si el Independiente sigue luchando en la Copa Libertadores, ojalá también pueda ser parte de eso, pero estamos seguros de que al menos en los últimos partidos de la lLiguilla podría sumar minutos”, expresaba Larriva.

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La historia frustrada de Patrik Mercado con el Sevilla

Pocos meses antes de su salida, Antonio Cordón dejó cerrada la llegada de Patrik Mercado a principios de 2026, pero en marzo el jugador se lesionó gravemente de la rodilla en un partido ante el Técnico Universitario, y un día después se confirmó que sufría una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial de la rodilla derecha, una lesión que le dejaba fuera del Mundial 2026 y en el aire su fichaje por el Sevilla, al que debía incorporarse justo tras la cita mundialista.

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El precio del traspaso era de seis millones de euros, una jugosa cifra teniendo en cuenta la situación económica de la entidad sevillista, por lo que el club no tuvo más remedio que desestimar el fichaje de uno de los centrocampistas más prometedores de Sudamérica.