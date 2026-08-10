El Sevilla confirma que no comprará a Patrick Mercado: las razones de la ruptura del acuerdo

Pepe Jiménez Sevilla, 10 AGO 2026 - 18:07h.

El futbolista sufre una grave lesión desde hace meses

El primer mercado de José Ignacio Navarro, en números 'históricos'

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El Sevilla, a través de sus medios oficiales, ha confirmado este lunes que no ejecutará la compra de Patrick Mercado a pesar del acuerdo alcanzado con Independiente del Valle a expensas de un reconocimiento médico que el mediocampista no ha logrado superar.

Cabe recordar que la entidad blanquirroja anunció hace meses un acuerdo con Independiente del Valle para adquirir al centrocampista próximamente, pero el jugador cayó lesionado gravemente, situación que, desde el principio, puso en duda que la operación se cerrase.

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Con Antonio Cordón aún como responsable de la materia de fichajes, el Sevilla cerró un acuerdo por el centrocampista de 22 años que llegaría a Nervión tras el Mundial, cita que se ha perdido debido a su lesión. El jugador incluso tenía preacordado un contrato hasta 2031 -situación semejante a Robbie Ure- y los hispalenses pondrían sobre la mesa seis millones de euros para Independiente del Valle.

Su desafortunada lesión le dejó sin poder jugar el final de temporada, sin poder acudir al Mundial con su selección y ahora, en el momento más importante de su carrera, sin poder llegar a Europa de la mano del Sevilla.

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El club hispalense, a pesar de que los pronósticos apuntan a una recuperación antes de final de año, ha desistido en la contratación bajo una serie de conceptos jurídicos que, desde Nervión, creen que le favorecen y le evitan cometer algún tipo de ilegalidad con Independiente.

Así lo ha anunciado el Sevilla:

"El Sevilla FC comunica que no es posible la consumación de la contratación del jugador Patrick Mercado por razones contempladas en los acuerdos suscritos con el Independiente del Valle, al cual se le ha informado pormenorizadamente de esta circunstancia de manera formal".