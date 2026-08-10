Alberto Flores se marcha al Granada: las claves para que el Sevilla saque beneficio

Pepe Jiménez Sevilla, 10 AGO 2026 - 16:14h.

El guardameta ocupará el puesto de Luca Zidane en el Granada

Alberto Flores apunta al Granada

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Alberto Flores ya es nuevo jugador del Granada. El que fuese guardameta del Sevilla, que volvió de Holanda junto a Juanlu Sánchez a principios de semana, ha sido anunciado por el conjunto granadino para ocupar el puesto de Luca Zidane, recién llegado al Leganés. Traspasado a coste cero, en el Sánchez-Pizjuán se guardan una serie de porcentajes para recaudar en un futuro.

Sin sitio en el primer equipo y arrancando su último año de contrato, ni el Sevilla, ni el propio futbolista, han querido entorpecer una operación que, de primeras, no repercutirá beneficio económico al club hispalense más allá de ahorrarse su bajo salario.

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En un futuro sí podría recoger ciertos premios ya que el Sevilla se ha guardado el 40% de una futura venta del jugador e incluso, según cuentan a este medio, ciertos pluses futuros por objetivos, como por ejemplo un posible ascenso del Granada a LALIGA EA Sports.

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A pesar de ello, desde la entidad transmiten que no tenian intención alguna de dificultar la salida al guardameta después de tantos años defendido los colores sevillistas y el chico, que tenía la ilusión de seguir en la élite con su equipo, veía en el Granada el lugar idóneo para seguir su carrera tras quedarse sin sitio tras la llegada de Fran González.

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Así ha anunciado el Sevilla la salida de Alberto Flores:

"El Sevilla FC ha llegado a un acuerdo con el Granada CF para el traspaso de Alberto Flores. Alberto Flores (Fuentes de Andalucía, 10 de noviembre de 2003) cierra su etapa en el Sevilla FC tras una trayectoria íntegramente ligada a la cantera sevillista. Incorporado al club en edad benjamín, el guardameta fue quemando etapas hasta consolidarse como una de las referencias del Sevilla Atlético, con más de un centenar de partidos oficiales defendiendo la portería del filial.

Internacional con España en categorías inferiores, Flores debutó con el primer equipo el 16 de enero de 2024, en el encuentro de Copa del Rey frente al Getafe CF que se saldó con victoria por 1-3. Tras años de crecimiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y de formar parte de la dinámica del primer plantel, el portero emprende ahora una nueva etapa en su carrera profesional. El Sevilla FC desea agradecer a Alberto Flores su trabajo y dedicación durante todos estos años en el club y le desea la mejor de las suertes en su futuro".