Sitúan al Sevilla en la puja por Iker Luque

Pepe Jiménez Sevilla, 07 AGO 2026 - 12:36h.

El Sevilla busca extremo tras la salida de Juanlu Sánchez

Giorgi Kochorashvili y, al menos, cuatro más

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El baile de nombres alrededor del Sevilla continúa creciendo. Como os hemos ido contando en las últimas semanas, José Ignacio Navarro tiene la intención de dar un importante acelerón a la planificación esta próxima semana y, en el lado más optimista de Nervión, se habla de la posibilidad de contar con dos o tres nuevos jugadores antes del inicio de LALIGA. Uno de ellos podría ser un extremo diestro, concretamente Iker Luque.

Tras la salida de Juanlu Sánchez -y con Rubén Vargas aún sin saber si seguirá en el Sevilla- la entidad hispalense ha intensificado la búsqueda de un nuevo extremo diestro para Luis García Plaza y en dicha posición ha aparecido el nombre de Iker Luque.

Según cuenta Mundo Deportivo, el Sevilla sería uno de los clubes que habría mostrado interés por uno de los chicos con más talento del Atlético Madrileño -el filial del Atleti-, aunque el que parece tener más trabajo realizado en este sentido es el Rayo Vallecano.

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El periodista Ángel García comentó hace días que las negociaciones entre el Atlético de Madrid y los de la franja por Iker Luque estaban muy avanzadas, por lo que el interés del Sevilla -que ya contrató a Julio Díaz procedente del Metropolitano- podría llegar demasiado tarde.

Iker Luque, en Corea tras un gran año

El chico, de momento, se prepara para el nuevo curso bajo las órdenes de Diego Simeone y ha sido uno de los futbolistas que el técnico argentino ha citado para la concentración que viven los rojiblancos en Corea.

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El pasado año, Iker Luque disputó un encuentro con el primer equipo y anotó un tanto, sumándose así a los otros cuatro que consiguió en 37 citas con el primer filial rojiblanco.

Su nombre ya está sobre la mesa de rumores del Sevilla y aunque en Nervión ahora se concentran en cerrar las llegadas del delantero y el mediocampista antes de que arranque la temporada.