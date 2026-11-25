Basilio García Sevilla, 25 NOV 2026 - 23:23h.

"No acudiremos a ningún derbi hasta que se garanticen unos mínimos básicos para el aficionado visitante en estos partidos"

La afición del Betis sorprende a los jugadores en el hotel antes del derbi y se desata la locura

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Han pasado cinco días desde el derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié y la resaca no termina. Los últimos en pronunciarse han sido los aficionados más radicales del club verdiblanco, que han emitido este miércoles, una vez acabado el compromiso ante el Slovan de Bratislava, un comunicado oficial quejándose sobre varias de las actuaciones que se sucedieron en su desplazamiento al Ramón Sánchez-Pizjuán y avisan que, si no cambian las condiciones, no volverán a acudir a un derbi.

Gol Sur 1907 denuncia a través de este escrito la negativa del Sevilla FC a ampliar el número de localidades destinadas a aficionados visitantes en el derbi, negándose “frontalmente” al acuerdo recíproco que le ofreció el Real Betis en fechas anteriores al partido. En esta línea, también indica que el club nervionense se negó a que se introdujeran un mayor número de elementos de animación.

Ya durante la tarde del sábado, los ultras del Betis ponen en conocimiento de los béticos que la UIP de la Policía Nacional les requirió para retirar las pancartas de ‘Heliópolis’ y ‘Gol Sur’ por orden del coordinador de seguridad del equipo local, conminándoles a hacerlo voluntariamente o bien entrarían ellos a la grada “aplicando la fuerza que fuese necesaria” para descolgarlas.

Ese fue el hecho clave para que desde los ultras del Betis tomaran la decisión de no animar. También intentaron abandonar la grada de Gol Sur del coliseo nervionense, pero la UIP no se lo permitió. Ante esta situación, Gol Sur 1907 ha tomado la decisión de no acudir a ningún derbi “hasta que se garanticen unos mínimos básicos para el aficionado visitante en estos partidos”, y pide al Betis que predique con el ejemplo y garantice “el derecho a la animación de cualquier afición o colectivo”, sea del club que sea.

El comunicado completo

Desde Gol Sur 1907 hemos querido dejar pasar unos días desde la disputa del último derbi con el único objetivo de no desviar ni un ápice de atención respecto a la trascendental cita que nuestro equipo disputó ayer.

Sin embargo, una vez superado ese compromiso, consideramos imprescindible alzar la voz para expresar nuestro profundo hartazgo ante los hechos acaecidos el pasado sábado y la preocupante deriva que están tomando los derbis en nuestra ciudad. Lo que debería ser la mayor fiesta del fútbol sevillano se está viendo sistemáticamente desnaturalizado por decisiones que perjudican directamente a quienes le dan sentido: los aficionados.

En concreto, queremos denunciar la serie de trabas injustificadas que sufrimos en el último encuentro:

Cupo de entradas:

El Real Betis Balompié tendió la mano al Sevilla FC ofreciendo un acuerdo recíproco para ampliar el número de localidades destinadas a ambas aficiones. Lamentablemente, el club nervionense se opuso frontalmente a esta medida. Una oportunidad histórica perdida para ampliar el cupo destinado a la afición visitante.

Prohibición de elementos de animación:

Como en el punto anterior, se planteó la opción de ampliar los elementos permitidos en las visitas a los dos estadios, obteniendo nuevamente como respuesta una negativa rotunda. Se solicitó autorización por escrito, enviando un listado previo de personas responsables de megáfono, banderones, cartulinas e incluso de un tifo que cumplía rigurosamente con toda la normativa vigente. Otra oportunidad histórica perdida.

Pancartas y amenazas de cargas:

A lo anterior hay que sumarle que, a escasos minutos de empezar el partido, la UIP entró en nuestra zona pidiendo que se descolgaran las pancartas de «Heliópolis» y «Gol Sur» de la grada. Al recibir la negativa de los allí presentes, la respuesta fue que eran órdenes del Coordinador de Seguridad del equipo local y que, si no entregábamos las pancartas, entrarían ellos a la grada a quitarlas aplicando la fuerza que fuese necesaria (sorprende que resulte más seguro y dé mejor imagen una carga en la grada que una pancarta con el nombre de un barrio). Fue en ese momento cuando tomamos la decisión de no animar y abandonar la grada, encontrando como respuesta una negativa de la UIP a permitirnos salir del estadio.

Sin pancartas, sin elementos de animación, sin un número razonable de entradas, sin derechos y sin explicaciones decentes a lo que allí se estaba viviendo. Es por ello, y muy a nuestro pesar, que desde Gol Sur 1907 queremos anunciar que no acudiremos a ningún derbi hasta que se garanticen unos mínimos básicos para el aficionado visitante en estos partidos.

Del mismo modo, queremos agradecer a nuestro club haber escuchado a los socios que llevan años pidiendo un cambio en esta situación y le pedimos que predique con el ejemplo. No queremos que las aficiones que visitan nuestro estadio (sea cual sea) sufran el mismo maltrato que sufrimos nosotros, y exigimos que se garantice el derecho a la animación de cualquier afición o colectivo.

La intención de este comunicado no es que se pague con la misma moneda, sino visibilizar que existen problemas en nuestro fútbol que nos afectan a todos y ante los que debemos luchar juntos para encontrar soluciones.

#PorUnDerbi Digno #Derechos ParaLaAfición