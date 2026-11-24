Bellingham, determinante en un partido de dos tiempos muy diferentes

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El Real Madrid mantiene el pleno de triunfos en la Champions League tras lograr otra remontada, esta vez ante el PSV Eindhoven (5-1). Los blancos mostraron dos caras muy distintas: totalmente desdibujados en la primera mitad, pero con una gran reacción en la segunda. Los tres cambios de José Mourinho en el descanso y, sobre todo, la entrada de Jude Bellingham fueron determinantes.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Real Madrid en el duelo ante el PSV.

Courtois (5): un gol encajado en un tiro a puerta, y fue de penalti.

Fede Valverde (7): parece evidente que ya está afianzado como el lateral derecho titular de este equipo. Sufrió en algunas acciones ante Van Bommel y Mijnans en el primer tiempo y, como todos, mejoró en el segundo. Casi asiste a Mbappé justo antes de marcar el 1-1 llegando desde la segunda línea, con mucha libertad de movimiento en fase ofensiva.

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Militao (4): ya fue titular en Atenas y quedó bastante señalado y este martes, de nuevo, volvió a dejar varias dudas atrás, especialmente en una carrera con Van Bommel en la que estuvo muy lento. Sigue lejos de su mejor estado físico y fue sustituido al descanso.

Rüdiger (4): se le nota algo parsimonioso, sin estar al 100% en los duelos. Vio una amarilla justo antes del descanso y fue sustituido durante el mismo.

Cucurella (4): la primera ocasión del PSV llegó por su costado y poco después entregó un balón imperdonable en el área propia a un rival. Sufrió ante Dest. Y un día más, no tuvo ninguna ayuda de Vinícius.

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Bernardo Silva (5): el único que se ofrecía en la salida de balón durante el primer tiempo, pero siempre de espaldas y sin opciones de sacarla limpia. Más cómodo en el segundo, aunque sin tanto protagonismo.

Tchouaméni (3): muy torpe en la acción del penalti que permitió al PSV adelantarse a la media hora. Como suele ser habitual, aportó entre poco y nada en la salida de balón. Sustituido al descanso.

Diomande (4): algo lento en su mejor ocasión, al cuarto de hora, y bastante desacertado en el regate, partiendo esta vez desde la banda derecha. Al revés que el resto de compañeros, también se le vio bastante apagado en el segundo acto. A su favor hay que destacar su gran trabajo defensivo, con varias acciones atrás de las que arrancan los aplausos del Bernabéu. Sustituido en el 80'.

Arda Güler (7): es difícil calificar su encuentro, de dos caras. Le tocó jugar por el carril central, en el sitio de Bellingham, y fue de los peores de la primera mitad, prácticamente desaparecido en la zona de creación. Dio un paso al frente en la segunda y fue de los mejores, asistiendo a Valverde en el primero, regalando el gol a Mbappé en el tercero y dando otro gran pase a Vinícius que desaprovechó el brasileño. Sustituido en el 70'.

Vinícius (5): tenía un examen. Y la nota no es fácil de poner. Entró enchufado en la primera jugada, estrelló un derechazo en la cruceta en la segunda a los 10 minutos y a partir de ahí, desapareció. Terminó el primer tiempo con dos pérdidas peligrosísimas en campo propio y escuchando tímidos pitos. Ya en la segunda, la acción del 1-1 nació desde su banda, falló dos ocasiones muy claras estrellando una de ellas en el palo y en el 87', por fin, anotó el quinto por debajo de las piernas del portero. Al menos rompió su sequía.

Mbappé (8): en casi todos los partidos parece estar lejos de su mejor versión y en casi todos los partidos marca. Un par de disparos inofensivos en todo el primer tiempo como única aportación, pero marcó el tercero y el cuarto a placer para sentenciar el partido en la segunda mitad.

Sustituciones del Real Madrid ante el PSV

Huijsen (6): cerró la defensa durante la segunda mitad, en la que el PSV no llegó ni una vez.

Konaté (6): más de lo mismo. El segundo acto fue mucho más plácido en defensa, aunque no era difícil mejorar lo de Militao y Rüdiger.

Bellingham (9): MVP. Su entrada tras el descanso cambió el partido. En su primera acción firmó un pase maravilloso a Valverde, en la primera ocasión Kovar le sacó el pie tras una gran volea, anotó el 2-1 con un golazo espectacular para poner en un museo y asistió a Vinícius en el quinto. Exhibición en 45 minutos.

Camavinga (4): 20 minutos en el campo con más dudas que certezas. Un cambio de juego a ninguna parte y una amarilla tras un plantillazo algo duro.

Brahim Díaz (6): entró en el 80' por Diomande y le dio tiempo a firmar una gran asistencia a Mbappé para anotar el cuarto gol.