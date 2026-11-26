Precios y modelos de los BMW de cada futbolista del Real Madrid

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Los jugadores del Real Madrid ya tienen nuevos coches. Como suele ser tradicional, cada futbolista ha podido elegir uno de los vehículos que BMW pone a su disposición como patrocinador oficial del club. La gran mayoría han apostado por el BMW XM Label, que es precisamente el más caro, aunque hay varios que se han salido de esa dinámica, entre los que destacan Marc Cucurella o Fede Valverde. Todos ellos, además, emiten cero emisiones y tendrán un punto de carga particular en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

En total, 15 futbolistas han apostado por el mencionado BMW XM Label, un coche que combina un motor V8 de gasolina con un sistema de propulsión eléctrico y que puede alcanzar los 748 CV. Su precio ronda entre los 90.000 y los 160.000 euros, dependiendo del motor y las características finales.

Además, hay tres futbolistas, entre ellos Vinícius, que se han decidido por el BMW i7 60xDrive Berlina, que ronda los 190.000 euros en el mercado de primera mano y que también tiene distintos tipos de motor, con capacidad de alcanzar los 455 CV.

También hay otros tres, entre ellos Kylian Mbappé, que se han declinado por el BMW iX3 50 xDrive, un SUV eléctrico de tracción total con hasta 469 CV y que parte desde los 75.000 euros.

Como curiosidad, en este reparto de coches llama la atención la elección de Fede Valverde, que ha elegido el más barato respecto al resto de compañeros: un BMW iX2 xDrive30 que parte desde los 52.000 euros y con hasta 313 CV.

Coches BMW de los jugadores del Real Madrid

BMW XM Label: Rüdiger, Mendy, Arda Güler, Tchouaméni, Alenxader-Arnold, KOnaté, Courtois, Huijsen, Bellingham, Brahim Díaz, Bernardo Silva, Rodrygo, Carreras, Asencio y Dumfries.

BMW i7 60xDrive Berlina: Vinícius, Endrick y Carlos Espí.

BMW iX3 50 xDrive: Diomande, Pitarch y Mbappé.

BMW iX xDrive60: Camavinga y Mourinho.

BMW M5 Berlina: Militao y Lunin.

BMW X7 M60i xDrive: Cucurella.

BMW iX2 xDrive30: Fede Valverde.