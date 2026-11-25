María Trigo 25 NOV 2026 - 22:32h.

Martín Peláez explica el fichaje de su nuevo entrenador y le pone un reto públicamente

Raúl González ya genera las primeras dudas en el Oviedo: "Se ríe de nosotros"

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La junta de accionistas del Real Oviedo ha estado más caldeada que de costumbre. El descenso a Segunda División, los cambios de entrenadores y los resultados del equipo no ayudaban a que el Grupo Pachuca no viviera momentos incómodos como las pancartas de Symmachiarii en las inmediaciones del auditorio Príncipe Felipe.

A pesar de todo, no tuvieron problema para aprobar todos los puntos del día y unas cuentas que tras la temporada en Primera División arrojan un balance positivo de 6,9 millones de euros, el más alto que se recuerda desde que el club es una sociedad anónima deportiva. Eso sí, Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, sorprendió con lo que dijo de su nuevo entrenador durante la celebración de la junta. Tal y como recoge Deprotes Cope Asturias: "Pensamos que Raúl es la persona que nos puede dar esa estabilidad. Sabemos que es una apuesta arriesgada, que es una apuesta valiente que es una apuesta a la que los dos últimos resultados no han acompañado pero sabemos, pensamos y estamos convencidos que puede ser la persona que por fin nos dé esa estabilidad".

Más sobre los entrenadores

A la entrada de la cita con los accionistas, Martín Peláez también habló del despido de Julián Calero, asegurando que "el equipo no tenía el estilo que se pensaba que iba a tener", aludiendo que el exentrenador del Real Oviedo aseguró antes de ser contratado que podía "cambiar su estilo y apostar por un fútbol más ofensivo". Además, reiteró su máxima confianza en Raúl González Blanco, al que le puso el reto claro de volver a LALIGA EA SPORTS: "Sabemos que siempre que empieza un entrenador lo importante es la confianza y creemos que vamos a revertir esto. El objetivo sigue siendo el ascenso y creemos firmemente en Raúl".

Sobre el desencanto de parte del oviedismo, el mandatario mexicano también dio su opinión: "Comprendemos el malestar de la gente y si están molestos es porque quieren a su club y eso es muy valioso, preferimos esto a que no vengan nadie. Son un activo fundamental de la institución".