Fran Fuentes 19 NOV 2026 - 12:27h.

El canterano oviedista acapara focos en el mercado tras una gran irrupción con el conjunto carbayón

Raúl González pide un delantero de Primera al Oviedo y hasta tres fichajes en invierno

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Enzo Pérez ha estado en el foco del mercado de fichajes en los últimos días. Y es que la promesa del Real Oviedo se está consolidando con el primer equipo en las últimas semanas. Tanto es así que, con apenas 18 años, incluso ha atraído las miradas de algún club importante. Sea como fuere, el jugador se encuentra feliz por jugar en el equipo de su ciudad y reconoce que no tiene ni idea de ofertas. Del mismo modo, admite que en casa le tienen centrado, ya que su padre fue Óscar Pérez, exjugador carbayón. A continuación, sus palabras:

Cómo está: "Yo, de momento, me siento bien. Siempre voy a intentar dar mi 100%, dar lo mejor para el equipo. Estoy viviendo un sueño, que es poder jugar en el equipo de mi ciudad".

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¿Esperaba esta irrupción?: "No. Sí es verdad que durante la pretemporada curré, lo trabajé e intenté conseguir lo que estoy consiguiendo. Pero no entraba dentro de mis planes".

Nuevo referente de cantera del Oviedo: "Sí, bueno, yo es lo que digo, voy a intentar dar lo mejor para el equipo, voy a intentar dar lo mejor de mí siempre. Si eso engancha al resto, pues bienvenido sea".

Qué techo se marca: "No, yo no lo pienso, sinceramente. Estoy centrado aquí, en el partido del domingo y en llevarnos los tres puntos".

Rumores de fichaje: "En casa me tienen centrado. Tengo los pies en el suelo. Voy a seguir trabajando aquí y dar lo mejor".

Cómo se vio con España: "Al estar entrenando aquí, el ritmo no es nada diferente. Estoy entrenando con gente mayor. Ellos también están entrenando en canteras y en clubes profesionales y en canteras de equipos potentes. Sobre todo, la adaptación muy bien. Me han acogido muy bien, muy contento".

¿Se ve como One Club Man?: "Yo, de momento, estoy centrado en el Oviedo. Yo de todos los rumores y tal no sé nada, lo llevan mis agentes, mi entorno. Yo, centrado en el partido del domingo".

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Raúl como entrenador: "Yo creo que es positivo. Podemos aprender muchas cosas de él. Sabe de lo que va esto. Todo lo que nos pueda aportar, bienvenido sea".

El salto que más le ha costado: "Igual ha sido el de este año, porque el ritmo es mayor, la pelota es más rápido y son más físicos. Pero bueno, todo es adaptarse, entrenar, y bien, todo bien".

Su posición: "A mí lo que el míster me pedía de aquellas es que me metiese por dentro y que hiciese como un mediocentro más. Si es por dentro en el medio bien, si es en banda, bien. Donde pueda aportar al equipo".

Cambio de entrenador: "Hablé con él ahora un poco sobre cómo estaba de piernas y qué tal la experiencia, y hoy entrenando, a ver qué nos cuenta".

Todo ha ido muy rápido: "Sí, al final es lo mismo. En casa también están sorprendidos con esa situación porque ha venido todo de golpe, pero estoy muy contento".