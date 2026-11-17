Fran Fuentes 17 NOV 2026 - 12:32h.

Once meses de cárcel, multa económica y dos años de prohibición para acudir a eventos deportivos

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El Real Madrid ha anunciado este martes una nueva sentencia condenatoria por los insultos racistas sufridos por uno de sus futbolistas. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a once meses de prisión a un aficionado del Real Oviedo por los comportamientos racistas que dirigió contra Kylian Mbappé durante el encuentro que enfrentó a ambos equipos el 24 de agosto de 2025 en el Carlos Tartiere. El acusado ha sido condenado por un delito de odio y deberá cumplir también una serie de penas de inhabilitación y una multa económica.

Los hechos se produjeron durante la celebración del primer gol del conjunto madridista. Aquel encuentro, correspondiente a la segunda jornada de LaLALIGA EA SPORTS, terminó con victoria del Real Madrid por 0-3, con un doblete de Mbappé y otro tanto de Vinicius Junior. Fue precisamente el delantero francés quien abrió el marcador en el minuto 37, momento en el que un aficionado situado en la grada de animación local comenzó a realizar gestos y sonidos imitando a un mono mientras los jugadores blancos celebraban el tanto.

En concreto, el seguidor realizó movimientos repetidos con los brazos y profirió sonidos como "uh, uh, uh", en una imitación racista de los primates. Las imágenes fueron captadas por las cámaras del programa El Día Después, de Movistar Plus+, y se difundieron posteriormente, provocando una gran repercusión. LALIGA denunció lo sucedido y colaboró en la investigación, aportando, entre otras pruebas, un informe pericial de lectura de labios que resultó determinante para esclarecer los hechos. No ha trascendido una frase concreta pronunciada por el condenado, sino que las actuaciones acreditadas se corresponden con los gestos y sonidos racistas descritos.

La sentencia llega después de que el acusado haya reconocido su culpabilidad, con la atenuante de embriaguez. Además de los once meses de prisión, se le ha impuesto una multa económica y una inhabilitación para ejercer profesiones u oficios educativos, docentes, deportivos o de tiempo libre durante tres años y once meses. La suspensión de la pena de cárcel estará condicionada a que no acuda durante dos años a estadios de fútbol en los que se celebren competiciones deportivas oficiales.

No es el primer suceso de este carácter que sufren los jugadores del Real Madrid. Entre los precedentes se han dado casos en estadios como en Mestalla, Son Moix, Vallecas y José Zorrilla. Y es que Vinicius Júnior suele ser la víctima más frecuente de este tipo de episodios, pero no el único. También otros jugadores como el propio Mbappé o Antonio Rüdiger.