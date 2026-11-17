Fran Fuentes 17 NOV 2026 - 11:05h.

El lateral se sincera con Mario Suárez en 'El Camino de Mario'

El Getafe vuelve a perder en Conference y ya está contra las cuerdas: calendario y rivales

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Dani Carvajal ha repasado los peores momentos de su carrera. El jugador del Getafe CF y exjugador del Real Madrid ha compartido sus sensaciones y revelado que lo ha pasado realmente mal a nivel psicológico durante los dos últimos años. En este sentido, el futbolista admite que se le quedó una espinita clavada con el Mundial de España y que sentía que podía haber estado ahí.

Lo ha hecho en el canal de Youtube de Mario Suárez. En él, admite que su salida del Real Madrid fue dolorosa: "No estaba teniendo la continuidad que yo creo que podría haber merecido. Ves que tu contrato expira en julio y ves un Mundial que se te aleja", admite. Del mismo modo, siente que no acudir a la Copa del Mundo fue un chasco muy grande: "Sí, sin duda. Cuando ganamos la final, salté de alegría, pero se me cayó alguna lagrimilla. Podría haber estado ahí".

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Del mismo modo, tiene claro que ha sido el peor momento de su carrera: "Sí. creo que por factores como la lesión, tener que volver a hacerme una artroscopia, ver que al final muchas veces tenía que tomar medicación para algunos partidos, las ganas de jugar, la falta de minutos… Yo, durante mi carrera, prácticamente siempre he sido titular habitual. Y cuando llega el momento en el que tienes que estar preparado también… Bueno, pues es lógico que no hayan sido mis mejores años", explica.

El entorno de Dani Carvajal al lateral: "Haz lo que sientas y lo que te apetezca"

En este sentido, Dani Carvajal cuenta quiénes han sido su principal apoyo: "Sí, mi mujer es la que más ha sufrido todo esto, junto con mi familia y mis amigos. Son un poco los que me han sostenido. La verdad es que, cuando tienes una lesión grave, sabes lo que viene y te preparas para ello. Empiezas a jugar pocos partidos y, de repente, llega una resonancia pensando que es una resonancia de control, pero te dicen que tienes que pasar por una artroscopia y que estarás otros tres meses fuera. Es un golpe muy importante, de la noche a la mañana, ¿no?"

Del mismo modo, admite que llegó a pensar en la retirada: "A ver, ha sido un verano muy largo, un verano complejo, diría yo. No… A ver, sí se lo decía a mi mujer, pero ella ya sabe que lo decía con la boca pequeña, porque sabe que a mí lo que me gusta es jugar. Esta frase me la dice mucho mi entorno. No tienes que demostrar nada a nadie. Haz lo que sientas y lo que te apetezca. Y eso me ha llevado al Getafe", asegura.