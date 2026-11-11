El Real Oviedo justifica los tiempos del fichaje de Raúl sin 'pisar' a Julián Calero

Juan Pérez 11 NOV 2026 - 10:59h.

La radiografía de un fichaje explicada por David Fernández

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Los cimientos del Real Oviedo todavía se están adaptando a la llegada de Raúl González Blanco como nuevo entrenador por todo lo sucedido con Julián Calero en los últimos días. La salida de un entrenador que deja el banquillo tras una victoria indigna a parte de la afición mientras las explicaciones oficiales llegan por parte del director deportivo David Fernández, que justifica todos los pasos de la negociación hasta el fichaje del técnico.

El primer día de Raúl González como entrenador del Oviedo comparte espacio con un fuego que a él no le toca apagar, pero que sí va a convivir con parte de la grada si los resultados no acompañan. Las razones detrás de su llegada al club carbayón pasan por David Fernández, que ha aclarado en Cope cómo se fraguó la salida de Calero y la posterior llegada del madridista para conducir al equipo al ascenso.

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Al explicar las negociaciones con Raúl, David Fernández aclaró que "ha sido un proceso, él tiene claro lo que quiere, el tipo de club, el tipo de concepto y el tipo de crecimiento. Ha sido un proceso de conversaciones, no sé cuánto te diría que hemos tardado en convencerlo, pero hemos tenido muchas charlas, algunas informales y otras más formales, ha sido todo progresivo hasta que hemos llegado al punto final".

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Ante la cuestión sobre si se había hablado con Raúl mientras Calero era entrenador, la respuesta automática de David Fernández es negativa, pero su explicación deja más dudas. El director deportivo es directo: "hablamos con Raúl como hablamos con muchos jugadores y con muchos técnicos. Nosotros siempre decimos que intentamos desde la dirección deportiva estar preparados para cualquier decisión que se deba tomar", pero esa respuesta deja abierta una vía muy clara para hablar constantemente con diferentes profesionales. Y eso deja la puerta abierta a la polémica.

Sobre la destitución de Calero, David Fernández dejó entrever que los tres puntos no siempre dejan buenas señales en el club, y ese fue el caso de Julián. A la hora de responder sobre si es raro destituir a une ntrenador tras una victoria, el director deportivo se confiesa: "No creo que sea rarísimo, muchas veces las victorias ocultan muchas cosas, y las derrotas también. Es mucho más importante la valoración del día a día, las conversaciones con el técnico, con el cuerpo técnico, no es tanto como que si ganamos seguimos y si perdemos fuera. Muchas veces pierdes y te quedas con una sensación que no tienes cuando ganas. Es una valoración de muchas cosas que nos han llevado a tomar esta decisión". Un paso al frente para darle las riendas a Raúl ante el reto de volver a Primera División.