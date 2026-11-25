Pepe Jiménez Sevilla, 25 NOV 2026 - 16:03h.

Hasta creadores de contenido como 'IlloJuan' han compartido la imagen

Sergio Ramos, un hincha más en el derbi: "Sevillista seré hasta la muerte"

Compartir







Extraño, muy extraño, es que el lector no esté hablando sobre el GTA 6 en los últimos días o al menos que tenga a alguien muy cercano haciéndolo. El videojuego recién publicado se ha convertido en un auténtico fenómeno de actualidad y ha llegado hasta la política, donde los principales candidatos a la presidencia del gobierno, de una manera u otra, lo han mencionado. El último en aparecer en toda la ola, el ex del Sevilla Sergio Ramos con un meme muy viral.

Compartido incluso por creadores de contenido como el malagueño IlloJuan, el meme aparece tras una captura compartida por un usuario brasileño que jugaba al GTA 6.

En su captura se podía ver a Jason, protagonista del juego, junto a Lucía, la otra gran protagonista, revisando sus teléfonos móviles en la cama, una situación que, dado el aspecto del chico, despertó numerosos comentarios: "¿Sergio Ramos en GTA 6?".

PUEDE INTERESARTE GTA VI sube el volumen en Vice City con 23 temas extra para su banda sonora

Es importante señalar que el aspecto de Jason es personalizable por el usuario desde el primer momento que accedes al videojuego, por lo que el protagonista de la historia se viste, se peina y se deja la barba -además de su estado físico- según elija cada jugador, siendo éste semejante a Sergio Ramos por su pelo, su barba y sus tatuajes.

El futbolista, que desconocemos si es usuario o no del videojuego, no ha hecho broma alguna con la imagen, pero a buen seguro que pronto, si aún no lo ha hecho ya, recibirá algún tipo de mensaje en referencia a las bromas que han empezado a circular en redes sociales con esta imagen después de que varios creadores de contenido compartan el meme en sus perfiles.