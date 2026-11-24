Gustavo Maeso Madrid, 24 NOV 2026 - 13:19h.

La edición Deluxe del álbum oficial ya está disponible en streaming y reúne 57 canciones con Slayyyter, The Dare, Denzel Curry, HEALTH o Power Trip, entre otros.

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Rockstar Games ha publicado Grand Theft Auto VI: The Album (Deluxe Edition), una edición ampliada de la banda sonora oficial que añade 23 cortes y que ya se puede escuchar en los principales servicios de música en streaming.

La ampliación llega apenas unos días después del estreno del juego en PS5 y Xbox Series X|S. El álbum original arrancó con 34 temas y la Deluxe eleva la cuenta a 57. Ahí sigue la colaboración de Justice con Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard que sonaba en el tráiler de lanzamiento, junto a artistas como Rosalía no, mejor Dua Lipa, Rauw Alejandro y Lana Del Rey. El repertorio ya daba para pasar del pop al rap y acabar escuchando a Keith Richards en el mismo viaje.

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De Slayyyter a Power Trip, con parada en el rap de Florida

La tanda extra empieza con Travis Scott, que ya figuraba en el álbum original, y enseguida encadena “INTERNET $TAR” de Slayyyter, “Interesting” de The Dare y “Touch & Go” de Anitta. Más adelante aparecen Offset, 21 Savage y Latto, esta última junto a Flo Milli. Podemos saltar de una canción a otra y cambiar de ambiente con la misma facilidad con la que vamos pasando por el dial en mitad de una partida.

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Entre las incorporaciones hay una con un vínculo directo con Florida. Denzel Curry, que firma “FLA Flow” junto a 454, nació en Carol City, en el área de Miami. También está el remix de “Cooties”, que reúne a Real Dimez y Sexyy Red. Y, para quienes prefieran subir el volumen por otros motivos, Rockstar ha colocado “NIGHTMARE” de HEALTH justo antes de “Mutual Death Warrant” de Power Trip.

El tramo final se lo queda Overmono. El dúo británico firma los últimos cinco cortes de la Deluxe, desde “Granforma” hasta “Welcome to Leonida”. Es una buena pista para orientarse entre tantas incorporaciones. Si ya tenías escuchado el disco original, los extras arrancan en la pista 35 y aparecen agrupados en el listado oficial. Puedes ir directo a ese bloque o seleccionar un tema concreto desde la sección musical de GTA VI.

Dónde escuchar la edición Deluxe y cuándo sale el disco de Justice

Rockstar ha reunido los accesos a los servicios de streaming en la página oficial de la edición Deluxe. La web del juego permite además escuchar muestras de emisoras de Leónida, como Flash FM, con Robyn al frente junto a Alex, o The Chamber, dedicada al metal. También están Dirty South Classics, centrada en el rap sureño, y Cocoteo, con música latina. Si lo que buscas es esa emisora que dejaste puesta mientras cruzabas Vice City, puedes empezar por ahí.

Aún queda otra fecha en el calendario musical de GTA VI. El 11 de diciembre llegará Grand Theft Auto VI: Original Score, el disco con la música que Justice ha compuesto para acompañar la historia de Jason y Lucía. Es la partitura que se adapta a lo que hacemos durante la partida y tendrá su propio lanzamiento en streaming, CD y vinilo. Mientras tanto, la Deluxe ya da para montar una buena lista de carretera.