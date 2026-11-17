Gustavo Maeso Madrid, 17 NOV 2026 - 15:47h.

La colaboración entre 2K y Rockstar arranca el 27 de noviembre con un Parque temático, ropa de Burger Shot y Cluckin’ Bell y contenido para MyTEAM

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Estaos a punto de poder recorrer Vice City sobre cuatro ruedas, pero además podremos vivir la ciudad de GTA VI en una cancha de baloncesto. 2K y Rockstar Games llevarán el universo de la ciudad a NBA 2K27 a partir del 27 de noviembre, cuando comience una Temporada 3 que llenará de referencias de GTA distintos espacios del simulador de baloncesto. La colaboración incluye desde una nueva zona para jugar hasta prendas con las que podremos presentarnos en la cancha como si acabáramos de terminar un turno en Burger Shot.

El cruce también tendrá su propia edición digital del juego, con Bam Adebayo como protagonista de la portada, y llegará al baloncesto real con una acción especial en el pabellón de los Miami HEAT. Hay bastante más que una camiseta con un logotipo: según ha anunciado 2K, estamos ante la mayor integración de temporada realizada hasta ahora en la historia de NBA 2K. Y tendrá siete semanas para hacerse notar.

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Un Parque de Vice City y mucho fondo de armario

El centro de esta colaboración será la Temporada 3, que amplía su duración a siete semanas. Durante ese periodo, el contenido y las recompensas inspirados en Vice City se repartirán por diferentes partes de la experiencia, con presencia tanto en La Ciudad como en MyTEAM y en el Pase de temporada.

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Una de las novedades principales será un nuevo Parque inspirado en Vice City dentro de La Ciudad. Ese escenario trasladará la temática de la colaboración a los espacios donde nos reunimos para jugar, de modo que la presencia del universo de Rockstar también formará parte del entorno de los partidos.

Por supuesto, el vestuario tendrá bastante que decir. Entre las prendas anunciadas encontramos camisetas de Vice City y Los Santos, además de uniformes de empleado de dos negocios que cualquier aficionado a GTA reconocerá al instante: Burger Shot y Cluckin’ Bell. Si alguna vez has pensado que a tu jugador le faltaba un toque de cadena de comida rápida ficticia, aquí tienes una solución bastante específica.

La colaboración también se extenderá a MyTEAM y al contenido del Pase de temporada. La información facilitada no detalla todavía todas las recompensas ni cómo se conseguirá cada objeto, por lo que habrá que esperar para conocer el reparto completo. Lo confirmado es que la ambientación de Vice City tendrá presencia en varios de los principales espacios del juego durante esta temporada ampliada.

Bam Adebayo pone cara a la Vice City Edition

Para acompañar el estreno, 2K lanzará NBA 2K27 Vice City Edition, una edición que estará disponible en formato digital del 27 de noviembre al 15 de enero. Su portada estará protagonizada por Bam Adebayo, jugador de los Miami HEAT y conexión directa entre la cancha y la ciudad que inspira esta colaboración.

La nota no concreta el precio ni el contenido completo de esta edición. Su anuncio sí fija una ventana de disponibilidad limitada y la convierte en otra de las piezas de una campaña que busca llevar Vice City más allá de los escenarios y la ropa del juego.

Además, habrá una ventaja para quienes ya estén suscritos al servicio de Rockstar: los miembros de GTA+ en PS5 y Xbox Series X|S podrán jugar a NBA 2K27 sin coste adicional hasta el 15 de enero. Una oportunidad para probar el simulador y coincidir con esta Temporada 3. El acceso anunciado está sujeto a ese plazo; no se presenta como una incorporación permanente del juego a la cuenta.

Los Miami HEAT también se apuntan al cruce

La colaboración tendrá su correspondiente parada en el Kaseya Center el miércoles 18 de noviembre, bajo el nombre de “A Night in Vice City”. Los Miami HEAT lucirán equipaciones de edición especial Nike x Cactus Jack durante su partido en casa, y esas mismas equipaciones también podrán utilizarse en NBA 2K27 durante la Temporada 3.

Ese día, 2K ocupará además el espacio 601 del pabellón con un 2K Mart tematizado de Vice City para los asistentes. Así, la campaña conectará el evento presencial con el contenido que llegará después al videojuego.