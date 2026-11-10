GTA VI ya se puede descargar en PS5 y Xbox y Rockstar publica nuevo vídeo

Gustavo Maeso Madrid, 10 NOV 2026 - 15:47h.

La precarga de Grand Theft Auto VI ya está disponible para quienes reservaron el juego en formato digital, nueve días antes de su lanzamiento

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Ya queda menos. Grand Theft Auto VI ya se puede descargar en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, aunque todavía tendremos que aguantar unos días antes de poder lanzarnos a recorrer las calles de Vice City y descubrir todos los secretos del estado de Leónida. Rockstar Games ha confirmado que la precarga ya está disponible para todos aquellos jugadores que lo hayan reservado en formato digital, preparando el terreno para su lanzamiento oficial el próximo 19 de noviembre de 2026.

Pero el anuncio llega acompañado de bastante más información. Rockstar ha aprovechado la ocasión para revelar nuevos detalles sobre el rendimiento y las características técnicas de GTA VI en las diferentes consolas. Y hay una confirmación especialmente importante: el juego ha sido desarrollado con un objetivo de 30 fotogramas por segundo, priorizando la fidelidad visual y la complejidad de su gigantesco mundo abierto. También conocemos las ventajas exclusivas de PlayStation 5 Pro, las funcionalidades específicas de PS5 y las posibilidades de juego en la nube que ofrecerá Xbox.

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GTA VI ya está disponible para precargar: hasta 212 GB de descarga

Desde este martes 10 de noviembre, todos los jugadores que hayan reservado digitalmente GTA 6 pueden comenzar a descargar los archivos del juego en sus consolas. En PlayStation 5, la precarga ha comenzado a medianoche, hora local, mientras que en Xbox Series X|S se ha habilitado simultáneamente en todo el mundo a las 00:00 GMT.

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También podrán acceder a esta descarga anticipada quienes hayan reservado las versiones de código en caja. En este caso, será necesario recibir el producto y activar el código correspondiente para comenzar la descarga. Rockstar había anunciado que estas ediciones estarían disponibles para su recogida en tiendas a partir del 12 de noviembre.

Conviene tener preparado el almacenamiento de nuestras consolas porque la descarga no es precisamente pequeña. GTA VI necesitará hasta 212 GB de espacio, dependiendo de la plataforma, una cifra considerable incluso para los estándares actuales de los grandes juegos de mundo abierto.

Eso sí, precargar el juego no significa poder jugar inmediatamente. Los archivos permanecerán bloqueados hasta su lanzamiento oficial, previsto para el 19 de noviembre.

Rockstar apunta a los 30 FPS para conseguir un mundo abierto espectacular

Una de las grandes novedades del comunicado tiene que ver con el rendimiento técnico de GTA VI. Rockstar ha confirmado que su nuevo videojuego se ha desarrollado desde cero para aprovechar las posibilidades de la actual generación de consolas, con 30 fotogramas por segundo como objetivo de rendimiento. La compañía explica que su intención ha sido llevar el hardware al límite para construir un mundo de enorme escala, repleto de personajes, actividades y escenarios con un nivel de detalle extraordinario.

Esto significa que el estudio está apostando por la densidad de su mundo abierto y la fidelidad visual, dos elementos que han protagonizado prácticamente todas las demostraciones del juego que hemos visto hasta ahora.

PS5 Pro tendrá mejoras gráficas exclusivas con PSSR y trazado de rayos

Los propietarios de PlayStation 5 Pro encontrarán algunas ventajas visuales adicionales. Rockstar ha confirmado que la consola más potente de Sony incorporará mejoras específicas para GTA 6, especialmente en la calidad de imagen y la iluminación.

La primera de estas características es PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la tecnología de reescalado mediante inteligencia artificial de Sony, que permitirá ofrecer una imagen con mayor claridad.

La otra gran novedad está relacionada con las sombras. GTA 6 contará con sombras mediante trazado de rayos en PS5 Pro, una característica que Rockstar señala como exclusiva de este modelo. El ray tracing permite calcular determinados efectos de iluminación de forma más realista, y su aplicación a las sombras puede mejorar considerablemente su precisión y apariencia, especialmente en un escenario tan complejo como Vice City.

DualSense, audio 3D y tiempos de carga: las ventajas de GTA 6 en PS5

Rockstar también ha detallado algunas de las características que aprovecharán las consolas PlayStation 5, más allá de las mejoras gráficas exclusivas del modelo Pro.

Entre ellas destaca la integración de la retroalimentación háptica de alta fidelidad del mando DualSense, que estará presente a lo largo de toda la experiencia y podrá ajustarse mediante las opciones de accesibilidad.

También se ha mejorado la reproducción del audio espacial para aprovechar las capacidades de Tempest 3D Audio, la tecnología de sonido tridimensional de Sony. El objetivo es conseguir una experiencia sonora más envolvente, algo especialmente interesante en un mundo abierto donde convivirán el tráfico, las conversaciones, la música y toda clase de efectos ambientales. A estas características se suman tiempos de carga reducidos.

GTA VI también se podrá jugar en Xbox One gracias a la nube

Otra de las sorpresas del comunicado afecta a los jugadores de Xbox. Aunque GTA VI se lanzará de forma nativa en Xbox Series X|S, Rockstar ha confirmado que también estará disponible mediante Xbox Cloud Gaming, incluyendo la posibilidad de acceder al juego desde Xbox One.

La ejecución se realizará mediante streaming y utilizará los ajustes gráficos correspondientes a Xbox Series S. Como sucede con cualquier servicio de juego en la nube, el rendimiento dependerá de factores como la velocidad y estabilidad de la conexión a Internet.

Además, Rockstar ha confirmado la compatibilidad con Remote Play tanto en PlayStation como en Xbox, lo que permitirá transmitir el juego desde una consola compatible a otros dispositivos mediante las funciones de reproducción remota de cada plataforma.

Nuevo vídeo de GTA VI con música de Tove Lo

Y todavía hay una última novedad para quienes estén contando las horas hasta el lanzamiento. Rockstar ha publicado un nuevo vídeo de Grand Theft Auto VI acompañado por la canción "Blood in Your Eyes", de Tove Lo, incluida en el proyecto musical Grand Theft Auto VI: The Album.

La música vuelve a ocupar un lugar protagonista en la promoción del juego, algo que no debería sorprendernos teniendo en cuenta la importancia histórica de las bandas sonoras y las emisoras de radio en la saga Grand Theft Auto.

Este nuevo adelanto sirve para seguir alimentando la expectación por nuestro regreso a Vice City, una ciudad que promete recuperar toda su personalidad bajo una nueva interpretación contemporánea.

Con la precarga ya disponible, los primeros detalles técnicos sobre la mesa y el lanzamiento fijado para el 19 de noviembre, GTA VI entra definitivamente en su recta final.