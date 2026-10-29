Gustavo Maeso Madrid, 29 OCT 2026 - 12:00h.

Rockstar Games sorprende mostrando un nuevo vídeo de gamelay de Grand Theft Auto VI en el último episodio de la popular serie de animación

Rockstar lanza el tráiler de lanzamiento de GTA VI

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Desde luego, la comunicación en el mundo de los videojuegos está cambiando y, precisamente con GTA VI, probablemente el videojuego más esperado de los tres últimos lustros, estamos asistiendo a cosas nunca vistas y eso que creçiamos que habíamos visto de todo en las campañas promocionales de Rockstar Games. Tras ver el estreno exclusivo del tráiler más esperado a través de Netflix, ahora asistimos boquiabiertos a otra acción que no vimos venir. Y es que GTA VI acaba de estrenar nuevas imágenes de gameplay en el lugar más inesperado posible: un episodio de 'South Park'. La irreverente serie creada por Trey Parker y Matt Stone ha servido de escaparate para una secuencia inédita que parece diseñada expresamente para encajar con su particular sentido del humor.

El episodio titulado 'Guinea Pig on a Stick', emitido anoche en Estados Unidos, incluye unos 20 segundos de imágenes reales de Grand Theft Auto VI en los que podemos comprobar hasta dónde llegará la interacción con los personajes y objetos de su mundo abierto. ¿El ejemplo elegido? Un perro haciendo sus necesidades en una playa, un dueño que recoge los excrementos y Jason, uno de los protagonistas del juego, utilizando esa misma porquería como arma improvisada. Sí, es completamente real. Los créditos del episodio confirman que las imágenes han sido proporcionadas por Rockstar Games.

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Hasta los excrementos de perro pueden convertirse en un arma

La escena aparece cuando varios personajes de 'South Park' están reunidos y una mujer les enseña las maravillas técnicas del nuevo videojuego de Rockstar. Mientras presume de sus impresionantes gráficos y de la complejidad de su mundo abierto, la pantalla muestra una playa de Vice City repleta de bañistas, paseantes y personajes que parecen seguir con sus rutinas cotidianas.

Entre ellos encontramos a un hombre paseando a su perro. El animal se detiene para hacer sus necesidades y su dueño, como cualquier ciudadano responsable, se dispone a recogerlas con una bolsa de plástico. Hasta aquí, nada que no podamos encontrar en cualquier paseo marítimo. Sin embargo, la situación cambia cuando Jason entra en escena.

Jason provoca al personaje arrojándole algo que va comiendo, lo que desencadena una reacción hostil. A continuación, Jason recoge la bolsa con las heces del perro y la utiliza para golpear al NPC en plena cara, provocando que el contenido termine esparcido por su rostro. Una demostración bastante peculiar de las posibilidades que ofrecerá el nuevo sistema de interacciones del juego.

La mujer que presenta las imágenes en 'South Park' explica entusiasmada que los jugadores podrán recoger objetos del entorno y utilizarlos para provocar enfrentamientos con otros personajes. Mientras tanto, Stan, Kyle y Cartman reaccionan con incredulidad y entusiasmo ante semejante demostración tecnológica.

Una playa llena de vida y nuevas pistas sobre el mundo abierto de GTA 6

Más allá de la broma escatológica, el pequeño fragmento también permite apreciar algunos detalles interesantes del mundo abierto que Rockstar ha contruído para esta entrega. La playa aparece poblada por numerosos NPC, con personajes realizando distintas actividades y reaccionando a lo que ocurre a su alrededor. También podemos observar elementos del escenario, edificios en la distancia y una notable cantidad de detalles ambientales que contribuyen a transmitir la sensación de encontrarnos ante una ciudad completamente viva.

Especialmente interesante resulta la reacción del dueño del perro ante las provocaciones de Jason. La secuencia muestra cómo una acción cualquiera puede desembocar en un enfrentamiento, una de esas situaciones imprevisibles que siempre han formado parte del atractivo de la saga. El vídeo sí ofrece un pequeño adelanto de la libertad de acción que Rockstar quiere poner en manos de los jugadores en esta nueva entrega.

'South Park' y Rockstar Games, una relación que viene de lejos

La aparición de GTA VI en 'South Park' tampoco es nueva. La serie lleva años utilizando los videojuegos como herramienta para satirizar la cultura popular y, particularmente, la obsesión que despiertan algunos de los grandes lanzamientos de la industria.

Ya en 2018, Red Dead Redemption 2 apareció de forma destacada en los episodios 'Time to Get Cereal' y 'Nobody Got Cereal?', aprovechando el enorme fenómeno cultural que había generado el lanzamiento de la aventura protagonizada por Arthur Morgan.

Otro detalle curioso es la participación de Tish Hicks, actriz de doblaje que pone voz a la mujer encargada de presentar el juego en el episodio. Ella ya que fue la narradora del famoso tráiler de presentación del gameplay de GTA V. Otro pequeño guiño que conecta esta inesperada colaboración con la historia promocional de la franquicia.