Los fans están puntuando 'GTA VI: Una mirada extendida' en Letterboxd como si fuera una película

Gustavo Maeso Madrid, 01 SEP 2026 - 13:02h.

El especial de 27 minutos de Rockstar Games cuenta con su propia ficha en Letterboxd, donde los usuarios lo valoran y publican críticas que mezclan entusiasmo, ironía y alguna pulla

¡Bombazo de Rockstar! GTA VI estrenará una presentación en Netflix el 27 de agosto

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La expectación que rodea a Grand Theft Auto VI después del estreno de su último tráiler/avance de gameplay en Netflix ya no puede subir más grados. La última prueba está en Letterboxd, la popular red social para aficionados al cine, donde GTA VI: Una mirada extendida cuenta con su propia ficha como si se tratase del gran estreno cinematográfico del año.

El vídeo especial, publicado el pasado 27 de agosto y con una duración de 27 minutos, aparece catalogado en la plataforma dentro de los géneros de acción, aventuras, crimen y animación. También incluye reparto técnico, banda sonora, fecha de estreno, cartel e incluso las plataformas en las que puede verse. Vamos, todo lo necesario para colocarlo junto a la última película de Christopher Nolan sin que le tiemble demasiado el pulso. La ficha ya acumula valoraciones, críticas y más de un centenar de usuarios que lo han marcado como favorito.

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Las críticas más divertidas de GTA VI: Una mirada extendida

Como era de esperar, buena parte de los usuarios ha aprovechado la insólita presencia del vídeo en Letterboxd para publicar reseñas completamente irónicas. Uno de ellos critica que “la estructura es un desastre” y que la narración resulta “vaga y confusa”, hasta el punto de que “parecía un tráiler en lugar de una película”. Tampoco le convence su aspecto visual: “La animación parecía la de un videojuego”. Eso sí, termina reconociendo que el gameplay tiene una pinta increíble.

Otro usuario asegura que intentó disfrutar de la obra, pero descubrió que delinquir no era lo suyo: “GTA V obligaba a disparar a policías en la escena inicial. No pude hacerlo”. Una crítica que, aplicada como si estuviéramos ante una película interactiva, convertiría buena parte del catálogo de Rockstar en cine experimental no apto para espectadores sensibles.

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También hay quien ha decidido utilizar su reseña para despedirse oficialmente de familiares y amigos. “Considerad esta crítica mi disculpa formal a todas las personas con las que tengo una relación en la vida real: quizá no volváis a verme a partir del 19 de noviembre. No volveré a tocar ni una brizna de hierba”, escribe un jugador. Otro es todavía más directo: “Puede que no volváis a verme cuando llegue noviembre”.

Trece años de espera merecen cinco estrellas

Entre las críticas más entusiastas destaca la de un usuario que reconoce haber esperado 13 años para ver esos 26 minutos y que, por ese motivo, piensa concederle una puntuación elevada sin el menor remordimiento. Otro se pregunta si estamos ante “el mejor juego de todos los tiempos”, mientras que un tercero da por muerto uno de los memes más longevos de internet: “Descanse en paz el chiste de ‘antes que GTA VI’. Ha sido un viaje increíble”.

No faltan tampoco las bromas sobre Jason. Un usuario de Florida afirma que Rockstar se inspiró directamente en él para crear al protagonista y que el estudio pasó años escaneando sus abdominales, su vello corporal y hasta otras zonas menos apropiadas para todos los públicos. “Cuando estéis controlando a Jason, estaréis mirando mi culo”, sentencia en una de las críticas más elaboradas y delirantes de toda la ficha.

La presencia de GTA VI: Una mirada extendida en Letterboxd también ha generado cierto debate. Algunos usuarios consideran divertido poder puntuar el especial, mientras otros critican que una presentación promocional de un videojuego sea aceptada como película cuando otros cortometrajes o documentales han desaparecido anteriormente de la base de datos.

Sea una película, un tráiler gigantesco o la campaña de marketing más cuidadosamente producida de los últimos años, el resultado confirma algo que ya sabíamos: GTA VI no necesita estar todavía en las tiendas para generar críticas, alabanzas y encendidos debates. Sigue la cuenta atrás pero ya queda muy poco.