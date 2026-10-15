Rockstar lanza el tráiler de lanzamiento de GTA VI

Gustavo Maeso Madrid, 15 OCT 2026 - 16:26h.

GTA VI estrena tráiler de lanzamiento con Justice y colaboraciones musicales de altura

GTA VI deslumbra en 27 minutos: todo lo que revela su espectacular mirada extendida

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Hay muchas maneras de presentar un tráiler de lanzamiento, pero hacerlo con Justice, Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard en los créditos musicales es una buena forma de llamar la atención. Grand Theft Auto VI ya tiene disponible su nuevo vídeo, acompañado por 'Flower in a Hurricane', una colaboración que coloca la música en el centro de esta nueva entrega de la campaña de Rockstar Games.

El dúo electrónico Justice firma la música original de GTA VI. Su aportación, por tanto, se extiende más allá de la canción elegida para este tráiler. Mientras seguimos las novedades del juego, Rockstar nos invita a acercarnos a su universo con los auriculares puestos y una propuesta que abarca composiciones originales, un álbum propio y las habituales emisoras de radio.

Justice pone música al tráiler de lanzamiento de GTA VI

El tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto VI viene acompañado de 'Flower in a Hurricane', una canción de Justice que cuenta con la colaboración de Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.. Electrónica, pop y psicodelia se encuentran en una colaboración que reúne a artistas con identidades muy reconocibles.

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Además, el tema conecta dos partes del proyecto: la participación de Justice como responsables de la composición original y su presencia en ‘Grand Theft Auto VI: The Album’, el disco oficial asociado al juego. Una misma canción sirve así para acompañar el nuevo vídeo y como puerta de entrada a su lanzamiento discográfico.

Un álbum con 34 canciones originales

La web oficial de Rockstar amplía los detalles de ese disco: ‘Grand Theft Auto VI: The Album’ reúne 34 temas originales y anuncia su llegada para el 19 de noviembre. La compañía presenta el trabajo como una selección que recoge la energía del mundo de Vice City y Leonida, con artistas de distintos géneros.

Entre los adelantos que aparecen en esa página encontramos «That’s It», de Yung Lean con Future y Metro Boomin; «RHYNO», de Travis Scott; y «Sexy Magic», que reúne a CA7RIEL & Paco Amoroso, Pink Pantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy. También figuran canciones de Morgan Wallen, Fuerza Regida, Rauw Alejandro, Cardi B y Keith Richards. La variedad apunta a un disco que pretende acompañar la diversidad musical de su escenario.

Quienes quieran tenerlo localizado antes de su publicación ya pueden preguardar el álbum en los principales servicios de música en streaming. Para quienes prefieran añadirlo a la estantería, también están abiertas las reservas en vinilo y CD a través de su tienda oficial.

El despliegue musical de GTA VI se completa con sus emisoras. Rockstar describe la selección de radio y pódcast del juego como la más amplia y variada de la saga, con espacio para propuestas que van del rock clásico a los programas de conversación. Su página permite escuchar avances de seis estaciones, entre ellas Cocoteo, Back Country, Afro Bank FM, The Chamber, Flash FM y Dirty South Classics.

Ya queda menos para el 19 de noviembre.