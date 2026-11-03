Gustavo Maeso Madrid, 03 NOV 2026 - 16:30h.

Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre a PS5 y Xbox Series X|S, pero podremos descargarlo antes, el día 10, para tenerlo todo preparado

Rockstar lanza el tráiler de lanzamiento de GTA VI

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La cuenta atrás para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI ya está en marcha y, después de tantos años de espera, parece mentira que estemos a poco más de dos semanas de regresar a Vice City. El próximo 19 de noviembre de 2026, Rockstar Games pondrá a la venta la nueva entrega de su popular saga de acción y mundo abierto para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Y hay una cuestión que empieza a preocupar a quienes ya tienen su reserva preparada: ¿cuánto espacio necesitaremos para instalar semejante bestia?

La compañía ha distribuido nuevos detalles sobre la precarga de GTA VI, un proceso que permitirá descargar los archivos del juego antes de su estreno oficial para que podamos empezar a jugar en el primer minuto del lanzamiento. Una buena noticia, especialmente teniendo en cuenta que según informa Rockstar estamso hablando de una descarga que podría alcanzar los 212 GB, dependiendo del dispositivo. Ya podemos ir haciendo limpieza en el SSD, porque la visita a Leónida no parece que vaya a salirnos precisamente barata en términos de almacenamiento.

¿Cuándo podremos precargar GTA VI en PS5 y Xbox Series X|S?

Rockstar Games ha confirmado que la precarga digital de Grand Theft Auto VI comenzará el próximo martes 10 de noviembre, nueve días antes de su lanzamiento oficial. De esta manera, quienes hayan reservado el juego en formato digital podrán descargar los archivos con antelación y tenerlo todo preparado para empezar a jugar en cuanto se desbloquee.

Eso sí, dependiendo de la consola, habrá una pequeña diferencia horaria:

PlayStation 5: la precarga comenzará el 10 de noviembre a las 00:00 horas de cada territorio . En España peninsular podremos empezar a descargarlo desde la medianoche del lunes al martes.

la precarga comenzará el 10 de noviembre a . En España peninsular podremos empezar a descargarlo desde la medianoche del lunes al martes. Xbox Series X|S: la precarga se activará simultáneamente en todo el mundo el 10 de noviembre a las 00:00 GMT. Esto significa que en España peninsular estará disponible desde la 01:00 de la madrugada.

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Por otra parte, quienes hayan reservado alguna de las ediciones con código de descarga en caja física podrán recogerlas en las tiendas a partir del jueves 12 de noviembre. Estas versiones permitirán descargar el juego también antes de su estreno, aunque no incluyen un disco físico, pero será a partir de esa fecha.

En ambos casos, el objetivo es evitar las esperas que supondría descargar un videojuego que puede ocupar hasta 212 GB y tenerlo todo listo para el gran estreno del 19 de noviembre.

GTA VI necesitará hasta 212 GB de espacio libre

Otro de los detalles más llamativos de la información enviada hoy por Rockstar tiene que ver con el tamaño de la descarga. La compañía advierte de que la precarga podría necesitar hasta 212 GB de almacenamiento, una cifra considerable incluso para los estándares actuales de los grandes videojuegos de mundo abierto. La propia compañía señala que el espacio necesario dependerá del dispositivo utilizado.

En cualquier caso, nuestra recomendación es bastante sencilla: si tienes pensado jugar a GTA 6 desde el primer minuto, revisa cuánto espacio libre tienes en tu consola. Y, si eres de los que acumulan decenas de juegos instalados por aquello de "algún día volveré a jugarlo", quizá haya llegado el momento de hacer una pequeña limpieza.

Las versiones físicas de GTA VI llegarán el 12 de noviembre, pero sin disco

Rockstar también ha confirmado que las versiones en caja de Grand Theft Auto VI estarán disponibles para su recogida en tiendas a partir del 12 de noviembre. Hay un detalle importante que ya conocíamos: estas ediciones físicas no incluirán un disco con el videojuego, sino un código para descargarlo digitalmente. De esta forma, quienes hayan reservado la versión en caja también podrán preparar la instalación antes del lanzamiento.

Para consultar las instrucciones de descarga y resolver posibles problemas, los jugadores puedebn acudir a la página oficial de asistencia de Rockstar Games.

Rockstar regalará un mapa de Leónida y un póster oficial de GTA VI

Las novedades no terminan con la precarga. Rockstar también está preparando algunos contenidos especiales para celebrar la llegada de su nuevo videojuego.

El próximo 19 de noviembre, coincidiendo con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, la compañía incorporará a su página web dos contenidos gratuitos: un póster imprimible con la portada oficial del juego y un mapa digital del estado de Leónida, el gigantesco escenario en el que se desarrollará esta nueva aventura.

Además, está prevista la comercialización de una versión física de este póster de doble cara a través de Rockstar Store poco después del lanzamiento. Según la información facilitada, tendrá un precio de 0,99 dólares si se adquiere por separado y se incluirá gratuitamente con cualquier compra realizada en la tienda oficial.