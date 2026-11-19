Juan Pérez 19 NOV 2026 - 13:01h.

El '15' de los Raiders se ve envuelto en el primer guiño del juego

El contrato millonario de Fernando Mendoza como pick 1 del Draft de la NFL

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El flamante lanzamiento de GTA VI deja en sus primeras horas de vida los guiños a la cultura norteamericana, y seguramente el primero de ellos pasa por un acercamiento al fútbol americano. En una de las primeras escenas de Lucía Caminos en el juego, la protagonista femenina aparece con una camiseta al más puro estilo NFL que casualmente encaja con múltiples detalles con el salto a la titularidad de Fernando Mendoza en Las Vegas Raiders.

El humor socarrón de GTA VI, el juego mejor valorado de la historia, debe tener millones de curiosidades incrustados en el modo historia tanto como en sus miles de NPC's, pero en el entorno deportivo con el impacto de la NFL es automático. Sobre todo por lo inaudito de colocar a un personaje protagonista en los primeros segundos de juego con una camiseta que esta muy de actualidad dentro de la Raider Nation.

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En la narrativa inicial entre Jason y Lucía, la pareja está en el sofá de casa en una escena asintomática de lo que plantea el juego, y en ese momento ella está con una camiseta negra y plateada de cuello en 'V' como un destello para el fan de los Raiders. Obviamente no hay referencia al equipo por los derechos, porque el juego siempre tira de marcas propias, pero el encaje es surrealista.

Primero porque el juego ha salido ahora y justo hace una semana, Las Vegas Raiders le ha entregado las riendas del equipo a su '15' Fernando Mendoza, el número uno del draft de la NFL. Segundo porque tanto Mendoza como Lucía Caminos tienen ascendencia latina y hablan español, lo que reduce las posibilidades de que algo así sucediera en un juego que suma 13 años de desarrollo y seguro que tenía esto cerrado desde hace mucho.

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En el dorsal se ve durante un segundo que Lucía tiene a la espalda el nombre de 'Upolski' o algo parecido, pero no tiene ningún tipo de vínculo real. Lo que sí está claro es que el '15' tiene una conexión especial en Florida, que es donde se enfoca el juego. Tim Tebow, Brandon Marshall o el mismísimo Patrick Mahomes ha vestido el número. En este caso la camiseta es de los Raiders, y tiene sentido porque la Raider Nation está desplegada en todo el mundo, de ahí que el vínculo sea aún más sorprendente.