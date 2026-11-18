La esperada nueva epopeya criminal de Rockstar nos roba el corazón y gran parte de nuestro tiempo libre para los próximos diez años, como mínimo

GTA VI ya se puede descargar en PS5 y Xbox y Rockstar publica nuevo vídeo

Compartir







Trece años, ¡qué se dice pronto! Algunos de los que hoy se preparan para recorrer Leonida apenas habían aprendido a leer cuando algunos de nosotros ya estábamos haciendo el cafre por las calles de Los Santos. Grand Theft Auto V llegó en septiembre de 2013 y acabó convirtiéndose en un videojuego que se resiste a conjugarse en pasado. Michael, Franklin y Trevor protagonizaron una aventura memorable y después GTA Online abrió las puertas de una segunda vida que ha mantenido el fenómeno engrasado y en el top ventas mundial durante más de una década y tres generaciones de videoconsolas. Más de 230 millones de copias distribuidas después, GTA V ha seguido formando parte de la conversación mientras cambiaban las consolas, los jugadores y la propia industria.

El que escribe estas líneas tuvo también la suerte de analizar aquel lanzamiento en 2013 (entonces para el portal IGN) y me permito rescatar una línea literal de aquella reseña: “Tal vez este es el juego más grande jamás creado, al menos en números, en volumen, y nos deja un gran sabor de boca en esta generación de videoconsolas que languidece”. Leerlo ahora me ha producido una sonrisa (y un recordatorio de lo mayor que me estoy haciendo también) porque esta misma frase, palabra por palabra, podría cerrar perfectamente este análisis. Y eso que las expectativas con el deseado Grand Theft Auto VI estaban por las nubes.

De Vice City a San Andreas, pasando por Liberty City, Rockstar lleva más de 30 años alimentando una idea muy difícil de sostener: que la próxima entrega de Grand Theft Auto debe volver a dejarnos con la boca abierta. Y después de Red Dead Redemption 2 no nos íbamos a conformar con un mapa más grande y unos coches más bonitos. Queríamos personajes memorables, un sinfín de historias y misiones impactantes, un apartado técnico de infarto y un mundo abierto capaz de sorprendernos y razones para perdernos en él. Con las expectativas por las nubes, ¿Rockstar ha sido capaz de volverlo a hacer? (Spoiler: sí)

PUEDE INTERESARTE Rockstar lanza el tráiler de lanzamiento de GTA VI

Por fin ha llegado el día. Si no lo habéis hecho ya, pediros el día libre mañana 19 de noviembre. Ya toca dejar de mirar Leonida desde fuera y empezar a recorrer su enorme extensión, conocer sus rincones y descubrir todo lo que esconde. A un servidor, tras más de tres semanas jugando a Grand Theft Auto VI, le toca poner en orden lo vivido y explicar por qué la nueva epopeya criminal de Rockstar nos ha robado el corazón y amenaza con quedarse también con buena parte de nuestro tiempo libre. Poneos cómodos: tenemos mucho de lo que hablar.

Jason y Lucía, los ‘Bonnie and Clyde’ de los cayos de Leonida

Los dos personajes protagonistas casi no necesitan presentación. Todo el mundo tiene ya una introducción de Jason y Lucía gracias a todo el material e información que ha publicado Rockstar, una pareja de jóvenes delincuentes de medio pelo que tienen ya sus pequeños problemas con la justicia en Leonida. No tengo ninguna intención de revelar ninguna trama, personaje secundario o giro argumental, porque todo eso tenéis que vivirlo mientras se abre ante vosotros esta enorme historia de ambición, delincuencia, poder, traición y violencia (pero también de amor, amistad, lealtad, esfuerzo y sueños compartidos por conseguir un futuro mejor en una sociedad de lo más enferma).

PUEDE INTERESARTE GTA VI presenta seis emisoras de radio y una novedad para escuchar música y podcast a pie

Jason y Lucía actuarán como una pareja con una fuerte relación y objetivos comunes. Más allá de la relación de colegueo y conveniencia de Michael, Trevor y Franklin, la pareja es un equipo indivisible. Aunque, por supuesto, puedes y debes realizar actividades y misiones en solitario, Jason y Lucía comparten vida y objetivos y sus motivaciones son, casi, las mismas. Por supuesto, cada uno tiene su personalidad, y la manera de afrontar los problemas, pero siempre caminarán y lucharán juntos para salir adelante. Tienen líneas argumentales, personajes conocidos, actividades y misiones que le son propios y se despliegan en solitario, pero siempre con el objetivo común de avanzar juntos. Su inquebrantable relación será uno de los motores que harán avanzar la historia del juego.

Lo explica mejor Elizabeth Gauvey-Kern, guionista del juego, “nos hemos centrado especialmente en crear una sensación constante y palpable de que hay mucho en juego, para dar peso a la narrativa, conseguir que el jugador se implique y establecer una conexión con los personajes. La historia da algunos giros bastante dramáticos, pero la meta de Jason y Lucía se mantiene inalterable. Que los jugadores compartan esa determinación y perseverancia a pesar de todas las idas y venidas es mi mayor deseo. Que sientan la necesidad deque a los protagonistas les vaya bien”.

Nuestros protagonistas no podrán desplegar todo su potencial desde los primeros minutos del juego, sino que irán creciendo a lo largo de la aventura, en habilidades, contactos y materiales para llevar sus ‘negocios’ a un nivel superior. Pasarán de pequeños delincuentes, que se conforman con asaltar estancos o pequeñas tiendas de comida, o dedicarse al ‘menudeo’ o al robo de coches baratos sin sistemas de seguridad, a planear complejos asaltos a grandes bancos, arrebatar enormes alijos a peligrosas bandas criminales o robar vehículos de alta gama para venderlos a clientes internacionales. A medida que avance la historia y la pareja haga contactos cada vez más influyentes, y más peligrosos, tendrán acceso a nuevas mecánicas que poblarán el mapa de Leonida de marcadores luminosos, como si fuese un árbol de navidad, de nuevas oportunidades. Oportunidades que sumarán un dígito más al posible botín.

Por poner un ejemplo pequeño de esto último: al principio sólo podremos robar coches rompiendo una ventanilla y haciendo el ‘puente’ con una combinación de movimientos en los sticks analógicos. Después contaremos con una palanca de desbloqueo para abrir los cierres de los modelos más modestos. Después conseguiremos un ‘clonador de llaves’ para modelos más caros y modernos, e incluso inhibidores para las alarmas o localizadores GPS antirrobo. Las tácticas y habilidades criminales de Jason y Lucía se irán refinando y profesionalizando y así con todo (ganzúas para abrir puertas, explosivos para reventar cajas fuertes, etc.)

En esta entrega también es importante forjar la personalidad de los protagonistas, que se irá construyendo según se porten con el resto de los personajes (de manera más violenta o menos, siendo letales en los robos o no). Esto les irá modificando como criminales más violentos o templados. Pero también la empatía tendrá una especie de medidor, tanto con los secundarios como con la pareja. Ser compasivo, prestar ayuda o confiarte de los personajes te hará más empático, y lo contrario te hará más frio y distante. Y entre Lucía y Jason se podrá cultivar la relación de pareja, con gestos como ir cogidos de la mano por la calle, abrazar o mostrar cariño en momentos vulnerables o románticos, etc.

Leonida: un paraíso de sol, juerga y crimen

El ficticio estado que recrea Florida es, además del fabuloso escenario donde viviremos nuestras aventuras criminales en GTA VI, otro personaje en sí mismo, casi tan importante como nuestra pareja estelar. El estado del sol ofrece un mapa gigantesco y lleno de contrastes: enormes playas, cayos, pantanos, interminables autopistas, carreteras secundarias, pequeños pueblos, zonas residenciales, campos de cultivo, zonas montañosas, etc.

Y, por supuesto, la gran ciudad: Vice City, una urbe gigantesca asomada al océano, con sus barrios turísticos, hoteles de lujo, grandes canales repletos de yates y famosos clubes de ocio nocturno, pero también sus enormes barrios deprimidos en las afueras. Un escenario cargado de vida, donde encontramos gente por todas partes, a cualquier hora del día y con un tráfico horrible que nos hará perder los nervios al volante. Y todo teñido del importantísimo ingrediente latino de este enorme estado. La mezcla constante de inglés y español será lo que escuchemos todo el rato en todos sus rincones, una recreación realista y maravillosa de la realidad y que le da un carácter muy especial a este impresionante escenario.

Y además de su impresionante realismo gráfico, lo que más sorprende de todo este escenario de Leonida es que está lleno de vida. La cantidad de gente que puebla los escenarios, en cualquier parte, todo el rato, es abrumadora. Las calles están atestadas de NPC, atareados con sus quehaceres, caminando, corriendo, entrenando, hablando entre ellos o delinquiendo. La densidad de población en comparación a la entrega anterior es alucinante. Y lo más increíble es que puedes hablar con todos y cada uno de ellos. Muchos te contaran cosas irrelevantes, pero muchos otros desvelarán interesantes historias que, probablemente, te lleven a una nueva actividad, un nuevo secreto o una misión escondida. Cada rincón de Leonida está poblado y lleno de gente interesante que conocer. Ese ciclista parado en un semáforo, esa mujer a la que una patrulla de policía está deteniendo en la esquina, la pareja del coche de delante que discute a gritos, un grupo de manifestantes ecologistas que protesta ante una fábrica y un interminable etcétera.

Y, por supuesto, este enorme estado está lleno de vehículos que sustraer. Y también está lleno de vehículos en movimiento. Al igual que pasa con los transeúntes y vecinos del soleado estado, los coches atestan las calles, carreteras y autopistas de Leonida. El nivel de tráfico es alucinante, tanto que los embotellamientos, sobre todo en el centro y entorno de Vice City y el resto de pequeñas ciudades del estado es desesperante. Te pondrá de los nervios, sobre todo, cuando estés intentando dar esquinazo a una docena de coches de policía.

La escala del juego es enorme, pero todo está recreado al detalle y todo está vivo. Y, más allá de los entornos abiertos, los interiores de los edificios tienen también un capítulo aparte. Igual que puedes recorrer todo el mapa a placer (además, puedes hacerlo si quieres desde el primer minuto de juego), también puedes entrar y explorar buena parte de los edificios y construcciones que veas. Entrar en tiendas, bancos, talleres, hospitales, parkings, bares, hoteles y todo tipo de edificios es inmediato, no hay transición ninguna. Si ves una puerta, donde sea, empújala, hay una gran probabilidad de que esté abierta y te dé acceso a algún sitio interesante.

Un mundo vivo y lleno de misiones y cosas que hacer

En Leonida no te aburrirás. Siempre hay decenas de cosas que hacer (y eso sin contar el placer de explorar el mapa, conducir, pilotar un avión o navegar en una embarcación). Las misiones principales se irán abriendo y colocando en el mapa según vayas completando la historia o conociendo a los personajes adecuados. Están marcadas en rosa y dejan claro que harán avanzar la historia de Jason y Lucía, pero no son las únicas.

Múltiples misiones y actividades se marcarán en el mapa para hacer cuando te plaza, ya sea para conseguir dinero (en el juego siempre necesitarás ganar dinero) o para conseguir algo. Además de misiones que se activan encontrando algún personaje y hablando con él, habrá delitos que cometer, establecimientos que asaltar, territorios de bandas rivales que asaltar, compras que realizar y un larguísimo etcétera de misiones secundarias curiosas, divertidas o disparatadas. En todas ellas, como siempre, veremos el nombre de la misión en la parte inferior de la pantalla cuando comience.

Como es costumbre también en la saga, cuando hayamos iniciado una misión, por pequeña que sea, tendremos que completarla y si fallamos (nos eliminan o perdemos o no completamos un objetivo de la misión) podemos retomarla en el último punto de control. Esto no nos hará perder el dinero o lo que llevemos (armas, vehículos) con nosotros (algo que si ocurre si nos detienen o eliminan en el ‘tiempo normal’ de juego).

Y además de las misiones hay un montón de actividades que podrían ser la mecánica principal de cualquier videojuego triple A, y esto en sí mismo es una locura: puedes pescar en los lagos, ríos y el océano, puedes cazar todo tipo de animales, o jugar al golf en un par de campos espectaculares o pequeños campos de minigolf. También puedes jugar al baloncesto en decenas de canchas o jugar al billar desafiando a lugareños. Y también están las carreras de todo tipo de vehículos (carreras legales en circuitos o ilegales por las calles) con una calidad y variedad que ya la quisieran para ellos muchos juegos de conducción. Y a esto hay que sumar las galerías de tiro, los desafíos de acrobacias repartidos por el mapa, los saltos base en paracaídas, los videojuegos a los que puedes jugar (en la videoconsola de Jason) o las increíbles carreras de drones. Y hay mucho más…

Pero lo mejor es que los diseñadores han conseguido que toda la experiencia sea igual de fluida. Da igual si estamos haciendo una misión principal, una actividad secundaria o recreativa, una misión voluntaria, explorando, entrando en una tienda a comprar. Todo ocurre de forma fluida, incluso de manera simultánea, y nada nos saca de la experiencia de vivir en la piel de Jason y Lucía y su vida en Leonida. Esto está increíblemente conseguido y así es muy raro que llegue esa sensación tan típica de los mundos abiertos de realizar tareas repetitivas que te sacan de la historia.

El centro de control del juego será nuestro móvil, un móvil que podemos personalizar tanto para Jason como para Lucía (carcasa, fondo de pantalla, sonido, aplicaciones y demás). El móvil nos da acceso al mapa, a la cámara de fotos, a la lista de contactos y los mensajes y a aplicaciones que nos será muy útiles durante el juego: BuckMe (es el Bizum de GTA y nos servirá para pagar y recibir dinero porque, ¿quién lleva efectivo hoy en día?); Scooter Bros (una útil aplicación de gente que te rescata tus coches allá donde estén y te lo llevan donde tu quieras o los lleva a un taller a reparar por un puñado de dólares); RydeMe (son los Uber de GTA: pide un coche para llevarte a cualquier sitio y si pagas un extra podrás hacer un viaje rápido); Fitness (la aplicación de ejercicio para poner en forma a Jason y Lucia, y si sigues sus entrenamientos mejoraras las capacidades físicas de ambos); la Galería de Fotos; SnapMatic (la red social de GTA donde puedes publicar cosas y cotillear a tus contactos); Noticias (aquí podras ver las noticias que se publican sobre Leonida, muchas de ellas protagonizadas por Jason y Lucía); Vice City Real State (una aplicación para comprar y gestionar propiedades en el Estado); una aplicación del Tiempo y WAiNK (un escáner que te dará información sobre cualquier vehículo).

Conduce y dispara

Algo que no he dicho, pero que me parecía evidente por todo lo que habíamos visto previamente, es que cualquier jugador de GTA se sentirá como en casa nada más comenzar a andar en el juego. Ahí está la mítica fuente Pricedown, el minimapa, las estrellas de nivel de búsqueda y la icónica pantalla de ‘Eliminado’. Además, los controles son prácticamente los mismos que ya tenemos insertados en nuestros cerebros: pulsa triángulo para abrir la puerta de un coche, L1 para sacar el arma o para cambiarla por un arma del entorno, círculo para agacharte o cubrirte, el gatillo derecho para disparar o para acelerar… Tendrás que aprender en qué botones se esconden nuevas habilidades o funcionalidades, pero será rápido.

Y esa misma familiaridad nos la encontramos a la hora de empuñar un arma en las secuencias de acción, una parte muy importante del juego que Rockstar tiene ya muy refinada. El gunplay tiene un nivel excelente, igual que el sistema de coberturas, y los tiroteos son música para nuestros oídos. El arsenal a nuestra disposición en el juego es una auténtica locura, un arsenal que podremos gestionar desde el armero de nuestra casa, en cualquier tienda de armas o desde el maletero de uno de nuestros vehículos (tiene que ser nuestro, no vale un coche que acabamos de robar y no hemos registrado). Por eso es importante, si vas a enfrentarte a un desafío que requiere de fuerza de fuego, que te lleves un coche que te permita acceder a tu arsenal. Aunque siempre puedes arrebatar armas a tus enemigos caídos, claro.

El combate cuerpo a cuerpo también ha mejorado mucho, y tendremos que combinar golpes con esquivas en el momento justo para contrarrestar ataques. Y luego está la concentración, esa habilidad que permite a Jason y Lucía ralentizar el tiempo durante unos segundos para elegir objetivos y conseguir acertar en la cabeza de los enemigos y otros puntos vitales. La concentración (que sirve fuera de los tiroteos para detectar lugares de interés, personas u objetos activables) se gasta y hay que comer, dormir o hacer ejercicio para aumentarla.

Pero, evidentemente, la actividad que más tiempo te llevará en tu vida en Leonida será la conducción. Y conducir es una auténtica delicia en este título tan gigante y lleno de vida. Y querrás robar y vender o tunear y poner a tu nombre toda clase de vehículos. La variedad es inabarcable entre modelos de coches, motos, aviones, maquinaria pesada y cualquier locura que te imagines y que tenga ruedas. Hay modelos muy exclusivos, especiales, customs, clásicos y demás, y cada uno tiene un taller especializado en Leonida para añadirle modificaciones, reparaciones y lo que quieras. Puedes pasarte la vida robando coches y conduciendo con ellos por todo el mapa, venderlos, destrozarlos o hundirlos en el mar. Y no hacer nada más. Y podrías pasar cientos de horas sólo haciendo eso.

Con la policía pisándonos los talones

Como una pareja de delincuentes prófugos que somos tenemos que estar todo el rato pendiente de la policía y, como de costumbre, cada vez que cometemos un delito, se activarán todas las alarmas y la poli intentará arrestarnos. Tapa tu rostro y oculta tu apariencia antes de cometer robos porque los testigos darán tu descripción y la poli te reconocerá si no te cambias luego. El sistema de búsqueda es aún más fino y persistente que entregas anteriores: seguimos pudiendo ver el nivel de estrellas en la búsqueda, la intensidad de la búsqueda en una zona del mapa y si la policía tiene la descripción del vehículo o de nuestra apariencia. Si cambiamos de coche, o lo pintamos, y cambiamos nuestra apariencia, bajará esa intensidad.

Y la respuesta de la policía estará en consonancia con el lio que hayamos organizado. Si hemos atracado una licorería, tendremos a un par de patrullas a las espaldas, pero si la hemos liado en un banco importante en el centro de Vice City vamos a tener a la policía de todo el estado tras nosotros. Y la fuerza con la que se emplean es brutal y poder escapar de sus operativos ‘jaula’ cerrando carreteras es todo un desafío. El truco es tener vías alternativas y secundarias de escape y utilizar motos o vehículos muy versátiles y manejables para escapar.

Un apartado técnico sin precedentes

Ya lo habéis visto. En los tráileres y videos de gameplay se puede observar el increíble apartado técnico que han conseguido en Rockstar con GTA VI. El nivel de detalle y realismo ha llegado a un nivel que muchas estampas, tanto si te quedas parado en un semáforo, en la playa frente al mar o en medio de una calle de Vice City iluminada por los anuncios y farolas, o revisas las fotos de tu móvil, puedes confundirlo con fotografías reales. El nivel gráfico, la iluminación, las físicas y los movimientos, todo está a una altura difícil de creer con la generación actual de consolas. Y el rendimiento y la fluidez es constante.

El equipo de arte del juego ha conseguido recrear esta zona de los Estados Unidos con un realismo alucinante. La luz del juego es una autentica delicia y cada zona esta diferenciada y calcada al detalle. Y todo con un apartado de sonido igualmente sorprendente. Los millones de líneas de texto de los cientos de actores que participan en el juego es difícil de calcular con precisión, los sonidos de ambiente, ruidos y o sonidos de cada vehículo, todo este trabajado al detalle. Y luego está la música: las emisoras de radio y podcast te acompañarán muchas horas, pero no queremos desvelar las listas de reproducción, locutores, programas y canciones exclusivas que encontrarás en el juego. Y luego está el clima dinámico de Leonida, no tengo palabras para describirlo.

Nos hemos encontrado con algunos bugs y pequeños fallos. Claro. Pequeños fallos físicos, alguna textura que atraviesa otra, un coche que aparece sobre otro en medio de un atasco en la autopista, un cambio brusco en el cielo que cambia el estado de las nubes como si se tratara de un fallo en Matrix… Pero después de más de 70 horas de juego os aseguramos que los fallos que hemos detectado pueden contarse con los dedos de una mano. En un juego tan enorme, es imposible que no ocurran estos pequeños errores en algún momento y puede que muchos de ellos ya no estén en la versión del día de lanzamiento.

Conclusiones de Grand Theft Auto VI

Podría seguir escribiendo horas y horas sobre las maravillas de este juego, sobre todo lo que esconde, sobre todos los detalles ocultos, los coleccionables, las misiones secretas, los atracos o asaltos de todo tipo, pero es casi mejor que lo descubráis vosotros. Sí puedo decir que he necesitado 67 horas de juego para completar la historia principal de Jason y Lucía (que tiene además un puñado de finales distintos), pero que tras completarla puedes seguir en Leonida viviendo aventuras y completando tareas, misiones y desafíos durante cientos de horas más para exprimir el juego al 100%. Hay mucho que hacer y muchas horas para disfrutar. Y, seguro que, en breve, tenemos noticias del online.

La nueva epopeya criminal de Rockstar nos ha robado el corazón y está llamada a robarnos una buena parte de nuestro tiempo libre durante los próximos años. Se trata de una obra maestra colosal y deslumbrante que eleva a la saga a un nivel aún más alto dentro de esta industria, si es que eso era siquiera posible. Leonida está en boca de todos y es, sin duda, el lugar ideal para los amantes de la acción, la conducción y los mundos abiertos rebosantes de posibilidades y sorpresas. Pídete una baja en el trabajo, la vas a necesitar.

Lo mejor:

El mundo abierto que han construido es el más lleno de vida y posibilidades jamás visto en un videojuego

La historia es una maravilla y está repleta de personajes increíbles y narrativas de todo tipo

A nivel técnico es una auténtica locura y el cuidado al detalle es digno de admiración

Hay tantas actividades, tareas y gameplays distintos que no se pueden ni poner en una lista

Lo peor:

Hemos encontrado algún fallo gráfico, muy pocos (por poner algo)