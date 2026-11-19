Gustavo Maeso Madrid, 19 NOV 2026 - 11:58h.

La red mundial de DE-CIX cifra en más de 17 millones las copias digitales distribuidas y sitúa el tráfico un 25 % por encima de una semana habitual

GTA VI ya se puede descargar en PS5 y Xbox y Rockstar publica nuevo vídeo

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Hay quien llevaba trece años esperando para volver a Vice City. Con una conexión de 50 megabits por segundo, a esa espera le podemos sumar otras nueve horas largas si dejamos la descarga para el último minuto. GTA VI ocupa unos 210 GB y la tarde del miércoles 18 de noviembre, justo antes de su lanzamiento oficial, la red mundial DE-CIX registró el mayor pico de tráfico de su historia. A las 20:20, hora peninsular española, por sus puntos de intercambio de todo el mundo circulaban 33,03 terabits por segundo.

DE-CIX sitúa el tráfico en su red durante el estreno un 25 % por encima del de una semana habitual a principios de año. El operador apunta también a más de 17 millones de copias digitales distribuidas. Y luego está la caja de Rockstar. Según los datos de Sensor Tower, GTA VI habría generado unos 1.650 millones de dólares solo en reservas digitales. Para poner la cifra en perspectiva, GTA V tardó tres días en alcanzar los 1.000 millones de dólares en su estreno, un récord para un lanzamiento de entretenimiento.

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La precarga ya puso a trabajar a medio mundo

El primer aviso llegó el 10 de noviembre, cuando se abrió la precarga. Aquel día, DE-CIX registró sendos récords de 33,01 Tbps en su red mundial y 22,30 Tbps en Fráncfort, alrededor de un 20 % por encima de los niveles de principios de año. Ese pico de Fráncfort da para una comparación que se entiende mejor que una ristra de decimales. Si todo ese caudal se dedicara a descargar GTA VI, equivaldría a unas 13 copias completas por segundo, calcula el operador a partir de un archivo de 210 GB. En vísperas del estreno, Fráncfort volvió a acercarse a su récord con 22,15 Tbps.

La precarga también dejó máximos en Norteamérica. Según DE-CIX, el día 10 se registraron 196,45 Gbps en Phoenix, 1,22 Tbps en Chicago y 2,66 Tbps en Dallas. El día 11, su punto de intercambio de México llegó a 416 Gbps. Dallas volvió a subir el 12, hasta 2,68 Tbps, y el 18 se plantó en 2,87 Tbps.

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La víspera del estreno también hubo tráfico por encima de la media en Nueva York (2,44 Tbps), Madrid (1,43 Tbps), Dubái (1,25 Tbps), Chicago (1,22 Tbps), Singapur (627 Gbps) y Lisboa (79,9 Gbps), además de Fráncfort. “Para millones de jugadores, descargar un juego es cuestión de un solo clic. Para la infraestructura digital que hay detrás, esto supone transportar de forma fiable enormes volúmenes de datos”, explica Thomas King, director tecnológico de DE-CIX.

Lo que ocurre cuando le damos a 'descargar'

Si habéis tenido que hacer hueco en la consola para instalar GTA VI, ya os podéis imaginar por qué la precarga importa tanto. Con el tamaño que maneja DE-CIX, una línea de 50 Mbps necesita más de nueve horas para completar la descarga incluso en condiciones ideales. Abrirla con antelación permite repartir parte de ese trabajo entre varios días. Y el estreno mueve más cosas que el archivo del juego. El operador señala que las actualizaciones y las retransmisiones en directo también pueden añadir tráfico.

Ahí entran los puntos de intercambio, donde las compañías que nos dan conexión y los proveedores de contenidos pueden pasarse datos directamente. El de Fráncfort, que DE-CIX identifica como el mayor de Europa, reúne a unas 1.100 redes y cerró 2025 con un volumen anual superior a los 48 exabytes. En la península ibérica, la compañía opera puntos en Madrid, Barcelona y Lisboa. Junto a los de Marsella y Palermo, suman más de 500 redes conectadas en 17 centros de datos. Madrid, operativo desde 2016, ha llegado a gestionar flujos de más de 1,5 Tbps, según la compañía.

Y es que el regreso a Vice City está siendo un fenómeno que está sacudiendo la red mundial.