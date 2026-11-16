Las 74 yardas de McCaffrey, un vuelo oculto hasta la end zone
Lo que empezó con un bloqueo acabó en la carrera más sonada de la jornada
La voladora celebración que acabó en lesión...tras dejar KO a una estrella de la NFL
Las estrellas de San Francisco 49ers demuestran ante los Cowboys por qué son parte de un equipo llamado a tumbar la puerta de la Super Bowl esta temporada tras una jugada maestra comandada por Brock Purdy y Christian McCaffrey. Lo que parecía un play-action sencillo se convirtió en un manejo excelente de la presión por parte del quarterback hasta encontrar el espacio indicado para llegar a su tight end. Cuando McCaffrey lee que sus compañeros se llevan la marca, ataca la zona intermedia después de comenzar la jugada con un bloqueo, y corre 73 yardas hasta llegar a la end zone en un movimiento para enmarcar. McCaffrey aprovecha el espacio cuando el flop se los lleva a todos después de un movimiento soberbio de Purdy, que los engancha a todos cuando la pizarra parecía distribuir el juego hacia la derecha. Una obra maestra.