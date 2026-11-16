Las 74 yardas de McCaffrey, un vuelo oculto hasta la end zone

Juan Pérez 16 NOV 2026 - 00:23h.

Lo que empezó con un bloqueo acabó en la carrera más sonada de la jornada

La voladora celebración que acabó en lesión...tras dejar KO a una estrella de la NFL

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Las estrellas de San Francisco 49ers demuestran ante los Cowboys por qué son parte de un equipo llamado a tumbar la puerta de la Super Bowl esta temporada tras una jugada maestra comandada por Brock Purdy y Christian McCaffrey. Lo que parecía un play-action sencillo se convirtió en un manejo excelente de la presión por parte del quarterback hasta encontrar el espacio indicado para llegar a su tight end. Cuando McCaffrey lee que sus compañeros se llevan la marca, ataca la zona intermedia después de comenzar la jugada con un bloqueo, y corre 73 yardas hasta llegar a la end zone en un movimiento para enmarcar. McCaffrey aprovecha el espacio cuando el flop se los lleva a todos después de un movimiento soberbio de Purdy, que los engancha a todos cuando la pizarra parecía distribuir el juego hacia la derecha. Una obra maestra.