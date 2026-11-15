La voladora celebración que acabó en lesión...tras dejar KO a una estrella de la NFL

Juan Pérez 15 NOV 2026 - 20:21h.

Aidan Hutchinson se puede perder la temporada por su efusividad

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La aplastante victoria de los Detroit Lions ante los New England Patriots en el choque disputado en Múnich deja una imagen impactante en la NFL no solo por lo que supone perder a dos jugadores en la misma jugada. Un placaje de Aidan Hutchinson muestra un sack espectacular que se transforma en un dilema para los dos equipos, porque el derribo no solo significa la lesión de Drake Maye sino la del propio jugador de los Lions, que celebra con tanto ímpetu que también se ve obligado a dejar el partido.

La otra cara de la NFL plantea un shock en el último partido europeo de la temporada por lo que supone ver a un jugador que se lesiona al celebrar una buena jugada, y es lo que le ha sucedido a los Lions. El defensive end, Aidan Hutchinson, consiguió atrapar a Drake Maye cuando el quarterback de los Patriots todavía tenía el ovoide en sus manos, uno de los logros que pocas veces por partido tienen entre manos jugadores como Hutchinson.

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El drama es que a los dos segundos de tumbar a la estrella rival, Hutchinson da un salto de bíblicas proporciones hasta levantar el brazo al cielo de Alemania para celebrar su momento, y tan alta es su subida como su caída. Al pisar con el pie derecho, este cede y obliga al jugador a tumbarse al suelo con un gesto de dolor que le empuja a abandonar definitivamente el choque en una imagen significativa.

Por ahora no hay confirmación oficial, pero insiders como Ian Rapoport han adelantado que sufre una lesión de rodilla que le puede dejar fuera de la temporada, algo que ya le ha sucedido otras dos veces en su carrera. Y es cuanto menos irónico y a la vez sobrecogedor que el hecho de perderse una temporada donde su equipo está en la ristra de favoritos por celebrar algo positivo.

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El dilema pasa también por los Patriots, que después de saborear la miel la pasada temporada tras llegar a la Super Bowl, no paran de recibir malas noticias en esta compleja 26/27 para la franquicia. La lesión de Drake Maye les deja huérfanos de ser competitivos, a pesar de que estaban muy lejos de serlo tras lo visto en estas 10 jornadas. Por ahora no hay informes exactos sobre Drake Maye, pero la lesión en el tobillo plantea muchas dudas sobre su participación en las próximas semanas.