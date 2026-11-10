La jornada 10 de la NFL en Mediaset: tres favoritos al título el mismo día

Juan Pérez 10 NOV 2026 - 13:11h.

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La resaca del NFL Madrid Game deja un regusto dulce al comprobar cuáles son los equipos que van a estar en las retransmisiones de Mediaset durante la décima jornada. Los Bengals repiten después de demostrar que están para todo esta temporada, aunque otros de los favoritos como los 49ers o los Lions también se presentan a las tres citas que van a pasar por BeMad, Cuatro y Mediaset Infinity este fin de semana.

Lions - Patriots

El último de los encuentros europeos dejará en Múnich un regusto especial, porque es uno de los enfrentamientos más potentes que se ha visto nunca fuera de Estados Unidos. El Detroit Lions - New England Patriots deja a dos favoritos a la Super Bowl en lo más alto este domingo 15 de noviembre. Los Lions están en una racha positiva insustituible por tener uno de los mejores ataques de la NFL ante unos Patriots que no están en su mejor momento a pesar acariciar el Lombardi en febrero.

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Hora y día : El duelo entre Detroit Lions - New England Patriots de la novena semana de la NFL 26/27 será en la tarde de este domingo, 15 de noviembre, las 15:30h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la novena semana de la NFL 26/27 será en la tarde de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 15:15h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de BeMad y Mediaset Infinity.

49ers - Cowboys

En los 80 era uno de los clásicos más sonados durante años, y ahora es la revisita a dos equipos en momentos muy diferentes que buscan estar en lo más alto. Por ahora los 49ers van en esa línea, a pesar de venir de una temporada repleta de lesiones, son uno de los grandes favoritos este año y sus siete victorias les respaldan, más aún después de tumbar a una de las mejores defensas de la NFL (Vikings) con una paliza. Los Cowboys solo tienen cuatro victorias, pero su división está muy igualada y todavía pueden reengancharse a la ilusión de los playoffs.

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Hora y día : El duelo entre San Francisco 49ers - Dallas Cowboys de la novena semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, 15 de noviembre, las 22:25h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la novena semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 22:10h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.

Bengals - Steelers

"Esto es cine" dice Sagasti al presentar al partido de la madrugada del domingo al lunes. La victoria de los Bengals en Madrid con el espectáculo de Joe Burrow y Chase deja aún más ganas de volver a ver a un equipo que suma cuatro victorias consecutivas y opta a todo, sobre todo por la relevancia del choque. Los Steelers están con el mismo récord, y actualmente son dos de los mejores equipos de la NFL, lo que sumado al duelo divisional presenta un partido imperdible.