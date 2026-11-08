El claro guiño de los Bengals a toda España con una celebración muy especial

Alberto Cercós García 08 NOV 2026 - 18:21h.

Los Bengals tiran de repertorio para celebrar sus puntos en el Bernabéu

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La NFL también ha querido conquistar al público español a través de sus protagonistas. Los Cincinnati Bengals han protagonizado uno de los momentos más llamativos del partido ante los Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu con una celebración muy nuestra: uno de los jugadores ha hecho de toro mientras otro se metía en el papel de torero, recreando una escena taurina sobre el césped. Un guiño a la cultura española que no ha pasado desapercibido entre los aficionados presentes en el estadio.