Mati Prats se rinde al Madrid Game en el Bernabéu: "La NFL ya forma parte de nuestras vidas"

Fran Fuentes 08 NOV 2026 - 16:37h.

El presentador se declara fan: "En Mediaset nos hemos enamorado de este deporte"

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La NFL vuelve a conquistar Madrid. El Santiago Bernabéu acoge este domingo el segundo Madrid Game de la historia, con el enfrentamiento entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals como gran atractivo de una jornada que vuelve a situar el fútbol americano en el centro del panorama deportivo español. Una cita muy especial también para Mediaset España, que apuesta por acercar este espectáculo a todos los aficionados con su emisión en exclusiva en Cuatro. Una cobertura que refleja el crecimiento de la competición en nuestro país y el compromiso de la cadena con uno de los grandes acontecimientos deportivos internacionales. Y Mati Prats ha sido uno de los encargados de poner voz a esa ilusión durante la previa del encuentro.

El periodista no ha escondido el entusiasmo de Mediaset por una competición que, poco a poco, ha conseguido hacerse un hueco entre los aficionados españoles. “Llegó el gran día, el segundo Madrid Game de la historia aquí, en el Estadio Bernabéu. Los Falcons contra los Bengals, partidazo de los gordos en la NFL”, arrancaba.

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El periodista ha destacado cómo ha cambiado la relación del público español con el fútbol americano. Un deporte que durante mucho tiempo parecía lejano, pero que ahora cuenta con una comunidad de seguidores cada vez más amplia y familiarizada con sus equipos, sus grandes estrellas y sus principales reglas. “Ya forma parte de nuestras vidas esta NFL”, aseguraba, poniendo en valor el crecimiento de una competición que ha encontrado en España un público cada vez más interesado.

“Nos ha conquistado esta NFL por su pasión, por el espectáculo, por el show”, explicaba Mati Prats, que también quiso destacar la implicación de la propia cadena. “En Mediaset nos hemos enamorado de la NFL y hoy aquí, en el Bernabéu, tenemos un partidazo”, añadía justo antes de dar paso al inicio del encuentro.

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José Antonio Ponseti e Iker Sagasta, las voces de la NFL en Cuatro

La retransmisión de este segundo Madrid Game cuenta con José Antonio Ponseti e Iker Sagasta al frente de la narración y los comentarios. Dos voces vinculadas al seguimiento del fútbol americano que acompañan a los espectadores en una jornada especial para Mediaset España, que vuelve a apostar por la NFL como parte de su oferta deportiva.

Con la emisión en exclusiva en Mediaset España, el segundo Madrid Game no es solamente una cita para los seguidores habituales de la NFL, sino también una oportunidad para que nuevos espectadores descubran un deporte que ha conseguido convertir el espectáculo en una de sus principales señas de identidad.