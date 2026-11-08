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La emoción del Bernabéu con el himno de España justo antes del Belgans-Falcons

La emoción del Bernabéu con el himno de España justo antes del Belgans-Falcons
El Bernabéu con la NFL. Cuatro
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El Santiago Bernabéu ha vivido uno de los momentos más especiales de la previa del Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons. Antes de que el balón echase a volar en el histórico encuentro de la NFL en Madrid, el himno de España ha sonado por todo lo alto en el estadio madridista, provocando una emocionante reacción entre los miles de aficionados presentes. Un instante cargado de simbolismo que ha puesto los pelos de punta y ha servido para calentar todavía más el ambiente antes de una cita histórica para el fútbol americano en nuestro país.

Puedes ver la secuencia completa en el vídeo superior.

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