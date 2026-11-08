Así valoran los narradores de ElDesmarque la victoria de los Bengals en el Bernabéu

Alberto Cercós García 08 NOV 2026 - 19:59h.

La victoria de los Bengals en el Bernabéu no hacen otra cosa que enganchar aún más a la afición española

Los Bengals se imponen con claridad a los Falcons y hacen historia en la vuelta de la NFL a Madrid (34-17)

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El Santiago Bernabéu volvió a vestirse de NFL con una auténtica fiesta entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons. Los de Cincinnati se llevaron la victoria por 17-34 en un encuentro en el que Joe Burrow brilló con tres pases de touchdown y una anotación terrestre. Los narradores de ElDesmarque analizaron todo lo sucedido sobre el césped y pusieron voz a una nueva jornada histórica para el fútbol americano en España. Una cita que deja claro que la NFL tiene cada vez más tirón en nuestro país y que, el año que viene, quien quiera disfrutar de más NFL y de la mejor NFL tendrá que seguir haciéndolo en ElDesmarque.