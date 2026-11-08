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Así valoran los narradores de ElDesmarque la victoria de los Bengals en el Bernabéu

Así valoran los narradores de ElDesmarque la victoria de los Bengals
Los narradores de la NFL. ElDesmarque
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El Santiago Bernabéu volvió a vestirse de NFL con una auténtica fiesta entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons. Los de Cincinnati se llevaron la victoria por 17-34 en un encuentro en el que Joe Burrow brilló con tres pases de touchdown y una anotación terrestre. Los narradores de ElDesmarque analizaron todo lo sucedido sobre el césped y pusieron voz a una nueva jornada histórica para el fútbol americano en España. Una cita que deja claro que la NFL tiene cada vez más tirón en nuestro país y que, el año que viene, quien quiera disfrutar de más NFL y de la mejor NFL tendrá que seguir haciéndolo en ElDesmarque.

Puedes ver íntegro el vídeo en la parte superior de la noticia.

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