Redacción ElDesmarque 09 NOV 2026 - 12:14h.

Disfruta del resumen de un partido apasionante que se decidió en la última jugada

Así valoran los narradores de ElDesmarque la victoria de los Bengals en el Bernabéu

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Trepidante en partido el que nos han brindado en una apasionante jornada 9 de NFL. Parecía que los Chicago Bears iban a ganar con claridad y solvencia a los Tampa Bay Buccaneers y nada más lejos de la realidad. El encuentro fue cambiando y al final, los Bears se llevaron la victoria a falta de tres segundos gracias a un pateo del brasileño Cairo Santos (27-24), que logró un gol de campo ganador de 38 yardas.

Con esta victoria, los Bears se colocaran con siete triunfos y dos derrotas y los Tampa Bay se quedan con tres victorias y seis juegos perdidos.

¿Qué pasó entre los Bears y los Buccaneers?

El partido fue un concierto de intercambios de errores ofensivos y múltiples intercambios de balón. Con los Bears, Caleb Williams, quien pasó para 279 yardas y dos anotaciones, fue interceptado en cuatro ocasiones y su equipo sumó dos balones sueltos. Por los Bucs, Baker Mayfield sumó 243 yardas y sufrió dos intercepciones.

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Los Bears arrancaron el juego de manera explosiva, con una ofensiva de 53 yardas que Caleb Williams concluyó con un envío a las diagonales que atrapó Rome Odunze para tomar ventaja de 7-0.

Chicago mantuvo la pegada en su siguiente serie en la que Caleb Williams encontró en una trayectoria hacia dentro a Luther Burden III, quien se quitó 'tackleadas' y escapó 56 yardas hasta la zona pintada para colocar el marcador 14-0.

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En el inicio del segundo cuarto, Tampa Bay se acercó 14-3 con un gol de campo de Chase McLaughlin, vía que los Bears replicaron con Cairo Santos para poner el marcador 17-3 a tres minutos del descanso, tiempo suficiente para que el ataque visitante colocara a distancia para conectar otra patada de 3 puntos que los puso 17-6.

Los Buccaneers no desaprovecharon su primera ofensiva del tercer cuarto en la que recorrieron 73 yardas en seis jugadas hasta la anotación por tierra de Bucky Irving que los acercó 17-13.

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Los Bears volvieron a la zona pintada gracias a su defensiva. Jaylon Johnson interceptó a Baker Mayfield para recorrer 67 yardas hasta la anotación que colocó el marcador 24-13.

En el último periodo Tampa Bay recortó distancia 24-16 con otro gol de campo de McLaughlin.

En la siguiente serie, la defensiva de los Bucs provocó un balón suelto que la ofensiva convirtió touchdown con una carrera de Bucky Irving, que sumado a los dos puntos de la conversión en jugada personal de Baker Mayfield empató el juego 24-24 a tres minutos del final.

Chicago reaccionó con una serie que recorrió 49 yardas hasta dejar a Cairo Santos, con tres segundos en el reloj, a distancia de 38 yardas para conectar el gol de campo de la victoria 27-24.