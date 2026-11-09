El espectacular touchdown de Jordan Love con bailecito incluido
Así valoran los narradores de ElDesmarque la victoria de los Bengals en el Bernabéu
Fue el mejor jugador del partido
Jordan Love fue el gran protagonista de la amplia victoria de los Green Bay Packers sobre los New England Patriots. El californiano dejó jugadas de mucho nivel y una de ellas la protagonizó para anotar uno de los touchdowns del encuentro. Cazó el balón en el aire y a la media vuelta remachó la jugada para ampliar la ventaja de su equipo. Una auténtica obra de arte que vino acompañado de un peculiar bailecito junto a algunos de sus compañeros.
En el vídeo superior puedes ver la gran jugada de Jordan Love acompañado de su original baile.