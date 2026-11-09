El espectacular touchdown de Jordan Love con bailecito incluido

Pablo Sánchez 09 NOV 2026 - 11:22h.

Así valoran los narradores de ElDesmarque la victoria de los Bengals en el Bernabéu

Fue el mejor jugador del partido

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Jordan Love fue el gran protagonista de la amplia victoria de los Green Bay Packers sobre los New England Patriots. El californiano dejó jugadas de mucho nivel y una de ellas la protagonizó para anotar uno de los touchdowns del encuentro. Cazó el balón en el aire y a la media vuelta remachó la jugada para ampliar la ventaja de su equipo. Una auténtica obra de arte que vino acompañado de un peculiar bailecito junto a algunos de sus compañeros.