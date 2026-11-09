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Jordan Love lidera la victoria de los Green Bay Packers sobre los New England Patriots (27-45)

Lance del Green Bay Packers-New England Patriots
Lance del Green Bay Packers-New England Patriots. ElDesmarque
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Un Jordan Love en estado de gracia, con cuatro anotaciones, comandó la victoria de los Green Bay Packers 27-45 sobre los New England Patriots. Love pasó para 372 yardas, conectó tres envíos a las diagonales y una carrera para 'touchdown'. Con los Patriots, Drake Maye sumó 299 yardas por envío, acumuló tres pases de anotación, pero sufrió tres intercepciones y fue capturado en cuatro ocasiones.

En el vídeo superior puedes ver el mejor resumen del partido.

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