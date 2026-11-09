Pablo Sánchez 09 NOV 2026 - 09:55h.

Así valoran los narradores de ElDesmarque la victoria de los Bengals en el Bernabéu

Superioridad total durante todo el encuentro

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Un Jordan Love en estado de gracia, con cuatro anotaciones, comandó la victoria de los Green Bay Packers 27-45 sobre los New England Patriots. Love pasó para 372 yardas, conectó tres envíos a las diagonales y una carrera para 'touchdown'. Con los Patriots, Drake Maye sumó 299 yardas por envío, acumuló tres pases de anotación, pero sufrió tres intercepciones y fue capturado en cuatro ocasiones.