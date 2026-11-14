La Escalada de Ponseti en la Jornada 9: el rey del NFL Madrid Game se cuela en el top 3

Juan Pérez 14 NOV 2026 - 10:14h.

Los Bengals cuelan a su mejor jugador en la clasificación

El Power Ranking de Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 9 de la NFL

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El repaso a la primera mitad de la temporada en la NFL significa que los nombres de La Escalada de Ponseti, el programa de ElDesmarque Quarterback, son una especie de resumen de lo acontecido hasta la fecha. El favoritismo de 49ers, Bills y Lions está sobre la mesa en el análisis de Iker Sagasti y José Antonio Ponseti, que reúnen a los mejores jugadores en la primera etapa de la competición justo tras la finalización del Madrid Game en el Santiago Bernabéu.

Campamento base

La primera etapa de la montaña es un espacio de probaturas para entender quién opta a dar un paso hacia la cumbre y quién pasa por un momento malo a pesar de estar en la élite de la NFL Drake Maye y Caleb Williams llevan un par de semanas algo irregulares con una bajada muy sonada, de hecho el quarterback de los Bears viene de sufrir cuatro intercepciones. Mientras tanto James Cook, Trevor Lawrence y Bijan Robinson mantienen su puesto.

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Refugio

El regreso a la senda de la victoria permite a las dos figuras de los Chiefs mantener su estatus en el Refugio, lugar donde Patrick Mahomes y Kenneth Walker comparten espacio con otras dos estrellas. Smith-Njigba se establece junto al recién llegado Jaylen Warren, dos de los mejores jugadores ofensivos de la temporada que pueden todavía aspirar a más.

Ascenso

La gran sorpresa de la semana vuelve a ser Jordan Love, y son tantos buenos partidos que el quarterback de los Packers se ha establecido como candidato a estar entre los nombres que se cuelan en las votaciones por el MVP. Jared Goff y Jahmyr Gibbs le acompañan en un grupo que demuestra el poder de los Lions en esta primera mitad de temporada como uno de los mejores equipos ofensivos de la 26-27.

Cumbre

A Joe Burrow le ha sentado muy bien Madrid, y es que la mejor primera parte de su historia como jugador de la NFL es más que suficiente para colocarlo entre los tres mejores jugadores de la NFL. Su sonado pase a Chase en el touchdown más sonado del NFL Madrid Game es solo una demostración de tantas de lo que está generando este año para los Bengals, y Brock Purdy está a su lado como otro de los mejores quarterbacks de la competición.

Cima

La cima le pertenece a Josh Allen, el verdadero rey de la NFL. Una semana más ha demostrado por qué es el mejor jugador de la competición, y además se ha convertido en el quinto en la historia en yardas por acarreo. Solo está por detrás de Lamar Jackson, Michael Vick, Cam Newton y Rusell Wilson.