El Power Ranking de Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 9 de la NFL

Juan Pérez 13 NOV 2026 - 09:12h.

Dos novedades para el top 5 y un cambio de líder

El claro guiño de los Bengals a toda España con una celebración muy especial

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El repaso a la semana del NFL Madrid Game deja una cascada de acontecimientos deportivos que se prolongan más allá del éxito del partidazo entre Bengals y Falcons en Mediaset. La vivencia en el Santiago Bernabeu deja una carcasa frente a una semana completa donde San Francisco 49ers se presenta una vez más como uno de los grandes candidatos a la Super Bowl al tumbar a una de las defensas más férreas de la competición, mientras que Sagasti y Ponseti cierran el top 5 en su Power Ranking con dos grandes novedades.

Cincinnati Bengals (puesto 5)

El equipo que ganó en Madrid pelea por su división, funciona como un tiro, arrasó en el Santiago Bernabéu y se cuela entre los favoritos. Los Cincinnati Bengals van hacia arriba con un duelo fratricida a la vuelta de la esquina mientras disfrutan de su racha positiva como uno de los mejores ataques de la NFL. La defensa no está nada mal, y esta semana se cuelan por primera vez en el ranking de Sagasti y Ponseti.

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Pittsburgh Steelers (puesto 4)

Una de las grandes revelaciones de la temporada en la NFL se hace hueco para demostrar por qué las sorpresas son bienvenidas en la élite. El "he cambiado mi opinión, pensaba que era un equipo de media tabla" de Iker Sagasti es un ejemplo más de entre tantos. Una de las mejores defensas de la NFL, un juego de carrera estelar comandado por Warren, y un Aaron Rodgers que cumple incluso en la última temporada de su carrera a sus 42 años.

Detroit Lions (puesto 3)

La consistencia de los Lions a lo largo de la temporada le permiten entrar en el top 3 de ElDesmarque Quarterback. Están en una situación ascendente, vuelven a funcionar y mantienen un ritmo muy positivo tras cuatro victorias seguidas. El poder ofensivo de tienen a Gibbs, Amon-Ra o Goff les hace ser uno de los bloques más temidos del fútbol americano, y sin duda es uno de los equipos más divertidos de la NFL. Y sí, "la defensa ha hecho clic".

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Buffalo Bills (puesto 2)

Se mantienen en la segunda posición como uno de los grandes favoritos a la Super Bowl porque son de las franquicias más regulares. Al margen de victorias y derrotas, es uno de los equipos más sólidos más allá del cerebro y el brazo de Josh Allen, el mejor y el más diferencial jugador de toda la NFL. Quieren ganar el anillo y están demostrando que tienen todas las piezas para ello.

San Francisco 49ers (puesto 1)

"Están de vuelta y a lo bestia", así presenta Ponseti al actual máximo favorito a conseguir el anillo en la NFL después de una semana donde han derrotado a la mejor defensa de la competición. Los 49ers han barrido a los Vikings y sigue siendo el equipo más completo de toda la liga, porque Purdy está peleando el MVP con Josh Allen, la carga de McCaffrey se está gestionando bien y la defensa está jugando muy bien. El gran candidato a todo.