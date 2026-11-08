Carolina Marín pone en valor el esfuerzo por acoger la NFL en España y dice cómo celebraría un touchdown

Alberto Cercós García 08 NOV 2026 - 16:54h.

Carolina Marín es una de las protagonistas del día en el Bernabéu

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El Santiago Bernabéu se ha vestido de Estados Unidos este domingo con la llegada de la NFL a Madrid. El Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons ha convertido el estadio del Real Madrid en el epicentro del fútbol americano, con miles de aficionados disfrutando de un acontecimiento que va mucho más allá del terreno de juego. Una de las invitadas que no ha querido perderse la cita ha sido Carolina Marín. La campeona olímpica de bádminton se ha mostrado impresionada por todo lo que rodea al evento y, nada más llegar, ha reconocido que se ha quedado con la boca abierta. "Es increíble. Esto parece Estados Unidos", ha comentado entre risas a ElDesmarque.

La deportista española ha querido poner en valor el trabajo que supone traer un espectáculo de estas características a nuestro país. Aunque el fútbol americano todavía no tiene en España la popularidad que disfruta al otro lado del Atlántico, la respuesta de los aficionados ha demostrado que existe interés por vivir una experiencia de este calibre. Marín, que se ha encontrado con un ambiente multitudinario incluso antes de acceder al estadio, ha destacado especialmente todo lo que se ha organizado alrededor del encuentro. "Cuando hemos llegado aquí al Santiago Bernabéu he flipado con la cantidad de gente que hay fuera del estadio y, sobre todo, con la que hay montada", ha explicado.

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Carolina Marín y su particular celebración de un touchdown

Para Carolina Marín, poder acoger un partido de la NFL es motivo de orgullo. La andaluza ha insistido en la importancia de que España pueda abrir sus puertas a disciplinas que todavía no cuentan con una afición tan extendida como otros deportes. "Tenemos que estar orgullosos de poder acoger tal evento. Es cierto que la NFL y este tipo de deporte no son tan populares para nosotros como lo son en Estados Unidos, pero tenemos que estar orgullosos de acoger este deporte y de hacer tal evento", ha señalado. En cualquier caso, su intención este domingo era sencilla: dejarse llevar por el ambiente y disfrutar de una jornada diferente.

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Y si algo no podía faltar era preguntarle cómo celebraría un touchdown si tuviese la oportunidad de saltar al césped. La respuesta de la campeona olímpica tuvo, inevitablemente, un toque de bádminton. "Quizá como se celebra un punto de bádminton, aquí chillando. A lo mejor así también", ha respondido entre risas.