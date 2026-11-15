La apisonadora de los Lions brilla en Munich en la coronación de Jahmyr Gibbs

Juan Pérez 15 NOV 2026 - 20:01h.

El receptor ha sido el faro para destrozar a New England Patriots

El Power Ranking de Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 9 de la NFL

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Los partidos europeos de la NFL llegan a su colofón final con la espectacular victoria de Detroit Lions en Alemania ante unos New England Patriots a los que se le puso el partido en contra desde el primer cuarto. La lesión de Drake Maye superó por completo la ofensiva de los de Boston, pero es que los Lions arrasaron en cada ataque. Uno de los equipos que más puntúa en la competición demostró la razón, y es que Jahmyr Gibbs dejó un rastro inimaginable con siete recepciones, más de 153 yarads en carrera, dos touchdowns y 99 yardas de recepción, una auténtica barbaridad que le coloca, una semana más, como uno de los favoritos al jugador ofensivo del año.

Los Detroit Lions se impusieron este domingo por 35-10 a los New England Patriots en Múnich en el último partido de la gira europea de la NFL esta temporada, que también ha incluido Londres, París y Madrid. Jahmyr Gibbs, a la carrera, y Amon-Ra St. Brown, en recepción, anotaron dos 'touchdowns' cada uno para los Lions (7-2), que se sitúan provisionalmente al frente de la División Norte de la NFC, por delante de Chicago Bears (7-2) y Minnesota Vikings (6-2).

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Gibbs corrió 153 yardas en el Allianz Arena, mientras que St. Brown atrapó pases de 56 y 28 yardas, respectivamente, para sus 'touchdowns'. El mariscal de campo de los Lions, Jared Goff, completó 20 de sus 31 pases para 303 yardas y tres 'touchdowns' -los dos de St. Brown y otro de Isaac TeSlaa-, aunque también sufrió dos intercepciones y dos capturas.

Por su lado, el joven 'quarterback' de los Patriots, Drake Maye, se lesionó en el tobillo en el primer 'drive' de su equipo. Fue sustituido por Tommy DeVito, que completó 12 de sus 24 pases para apenas 81 yardas y un 'touchdown', con una intercepción y cuatro capturas que le hicieron perder 37 yardas.

Lan Larison anotó el único 'touchdown' de los Patriots, ya en el último cuarto, que maquilló algo el resultado final. El de este domingo en Alemania fue el penúltimo partido de la gira internacional de la NFL esta temporada. Solo queda el San Francisco 49ers-Minnesota Vikings, que se disputará la semana que viene en Ciudad de México.