La genialidad de Prescott y Pickens, un cañón de 35 yardas convertido en touchdown

Juan Pérez 15 NOV 2026 - 23:19h.

El segundo drive de los Cowboys demostró el poder en el juego aéreo

La voladora celebración que acabó en lesión...tras dejar KO a una estrella de la NFL

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El San Francisco 49ers - Dallas Cowboys es uno de los duelos más memorables en la historia de la NFL, un clásico instantáneo remarcado en los 80 que llega a Mediaset en un choque trascendental. Lo que en su momento fue el inicio de una dinastía para los 49ers después de la famosa jugada de ‘The Catch’ protagonizada por Joe Montana, ahora se convierte en un recuerdo histórico que deja un partidazo con jugadas como el primer touchdown de los Cowboys.

El primer cuarto del choque de la décima jornada es una demostración de poder de Dallas para ponerse al nivel de unos 49ers que son candidatos a todo esta temporada. Un par de horas después de disfrutar de la apisonadora en la que se han convertido los Lions, Prescott se hace notar en su segundo drive al manejar a la perfección a los suyos aportando serenidad, paciencia y el punto de riesgo necesario para aportar con un cuarto down en un momento decisivo que a la postre ha terminado en siete puntos.

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Dos de los mejores ataques de la NFL arrancan a lo grande un partido en el que Dallas demuestra por qué tiene las estadísticas de ser uno de los ataques aéreos más poderosos de la competición. El play-action de los Cowboys ha sorprendido por completo a los 49ers después de mostrar las suficientes jugadas de carrera como para conseguir el espacio a la espalda, y ahí se maneja a la perfección George Pickens encontrando la separación hasta recibir en la end zone.

La insistencia en la carrera ha significado a la postre un pase profundo después de mucha insistencia, y en la primera oportunidad han demostrado que pueden asustar a los 49ers para plantarles batalla a pesar de no ser favoritos. La defensiva de 49ers le ha comprado la carrera, porque Warren da un par de pasos hacia adelante y falla en la lectura de la jugada, y Dallas ha coronado por primera vez.

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Es justo la jugada que necesitaba Dallas, pero no es más que el inicio. Los 49ers son favoritos. En su primer drive han sido muy convincentes, y han demostrado que tienen todo lo necesario para funcionar como lo han hecho desde la primera semana. Brock Purdy logró un cuatro de cuatro, atacó con la carrera y movió el balón con comodidad sin perder el estilo, pero los Cowboys le plantan cara con la intención de competir.