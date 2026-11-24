Un periodista preguntó a Frenkie por la ausencia de Lamine en Bakú

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El final de la rueda de prensa de Frenkie de Jong ha tenido un toque cuanto menos curioso, por calificarlo de manera suave. Cuando los medios habían terminado de preguntar al centrocampista del FC Barcelona en la previa del partido ante el Sabah y el neerlandés ya se había levantado de la silla, un periodista ha cogido el micrófono por sorpresa. Y la pregunta no ha dejado indiferente a nadie: "¿Es verdad que Lamine se ha quedado en casa jugando al GTA VI?". La reacción de Frenkie también ha estado a la altura de la situación.