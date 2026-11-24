Rueda de prensa previa al Sabah - Barça de Champions

Frenkie manda un mensaje a Flick sobre su posición y deja claro su favorito para la Champions: "No sería un fracaso"

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Hansi Flick pasa por sala de prensa. El entrenador del FC Barcelona ha atendido este martes a los medios desde Bakú, donde el cuadro azulgrana se medirá al Sabah en la quinta jornada de la Champions League. El técnico no ha despejado las dudas con Pau Cubarsí, las rotaciones ni Frenkie de Jong, pero sí se ha mostrado algo enfadado cuando le han preguntado por la actuación arbitral ante el Villarreal CF.

Qué sabes del Sabah: "Un equipo al que le gusta jugar, valiente saliendo desde atrás. Lo importantes es tener buena actitud, esto es la Champions".

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Lamine Yamal, en casa: "Hemos jugado con él otras veces. Ayer decidimos que se quedara, esperamos que se recupere bien y esté cuanto antes".

Gavi, Gabriel Jesus y posibles rotaciones: "No lo he decidido todavía. Puede que haya cambios, hay muchos partidos hasta fin de año. Es importante que todos tengan minutos y trataremos de gestionarlo".

Dónde te gusta más Frenkie de Jong: "Lo que más me gusta es que se ofreció a jugar donde hiciera falta, su predisposición para ayudar. Es uno de los mejores centrocampistas del mundo y lo necesitamos ahí. Ya veremos dónde juega mañana, pero estoy contento con su nivel".

Cómo está Cubarsí: "Está disponible, no era nada grave, pero quizá podamos darle más descanso para recuperarle o podría jugar mañana, ya veremos".

Falta de motivación ante el Sabah: "No creo que les haga falta motivarse, es la Champions. El Sabah estará muy motivado y nosotros queremos esa misma mentalidad".

La decisión del lanzador de penaltis: "No he hablado con ellos. Mañana no estará Lamine. Lo hablaremos, pero no es la primera vez que alguien falla un penalti. Lo importante es que luego nos despertamos. Estoy contento".

Los nervios, las sanciones y el árbitro ante el Villarreal: "Hubo muchas emociones, fuera y dentro del campo. Se podía ver. Hubo decisiones que se tendrían que haber tomado diferente y se lo dijimos al cuarto árbitro. No hubo una buena actuación arbitral y espero que la Federación lo vea. Tratamos de entenderles y espero que ellos también nos entiendan. No es agradable que nos hablen con cierta superioridad. Podemos hacerlo mejor, pero también pedir que ellos mejoren. A Fermín le pondremos en la última fila del banquillo para que no pase de nuevo (risas), pero mañana sí podrá jugar".

El juego del Sabah y el del Barça: "Lo hemos visto con los analistas, podrían jugar en LaLiga porque tienen una gran filosofía".