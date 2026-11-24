Juan Pérez 24 NOV 2026 - 09:54h.

El punta portugués es una de las sensaciones de la temporada

Zabiri "está cómo loco por fichar por el Barça": su fichaje podría salir por 20 millones

Compartir







La búsqueda de un delantero es una constante en Can Barça a pesar del buen hacer esta temporada, y los nombres se multiplican con el paso de los días hasta descubrir los esfuerzos de Deco por dar con el nombre definitivo. En enero o en verano, el club ojea a los delanteros más prometedores de Europa entre los que se encuentra Gustavo Varela, una perla de 21 años que ha explotado este año en el Monza y está siendo ojeado por múltiples clubes europeos.

La toma de decisiones del FC Barcelona en el próximo mercado de fichajes pasa por definir salidas como las de Jules Kounde o Alejandro Balde, y si se colman las necesidades defensivas, hay que mirar al ataque. A pesar del estado de forma de Raphinha y de la incorporación de Gabriel Jesús, la dirección deportiva no deja de pensar que hace falta un '9' para pulir el esquema definitivo del equipo. Y ahí aparece el interés por Gustavo Varela.

El punta portugués está en la mira del FC Barcelona según Sky Sports Italia, y la razón está en la presencia de ojeadores del conjunto azulgrana la pasada semana en el encuentro entre el Monza y la Fiorentina. El doblete de Varela en ese encuentro es un punto de inflexión en la búsqueda del delantero, no solo por la maestría al ejecutar uno de los tantos de tacón, sino por la continuidad de sumar 13 tantos en tan solo 12 partidos.

Inter de Milán, Nápoles, Arsenal y Juventus están detrás del jugador después de un arranque tan sonado, sobre todo porque el delantero salió del filial del Benfica para fichar por el Monza por solo 2,5 millones. Solo unos meses más tarde, el portugués puede volver a cambiar de club por un precio que se enmarca entre los 25 y los 30 millones de euros, una cifra que le equipara a la de Zabiri o Bastoni, dos jugadores en la misma situación. Los tres están en la agenda del Barça, pero antes hay que dejar salir y reajustar la zaga para acometer un fichaje que apunta más a verano...siempre que el precio no suba en exceso hasta entonces.