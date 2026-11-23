El extremo del Barça será baja ante el Sabah y no viajará a Azerbaiyán

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Malas noticias en el FC Barcelona. Un día después de la remontada ante el Villarreal CF, el club ha anunciado un parte médico de Lamine Yamal en el que desvelan "molestias en el tobillo" y, a su vez, su baja de cara al partido del próximo miércoles ante el Sabah, en la quinta jornada de la Champions League.

"El jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo", ha anunciado el cuadro azulgrana a través de sus canales oficiales.

Cabe recordar que Lamine se perdió el partido de España ante Chequia hace diez días debido a unas molestias en la rodilla derecha. Aún así, se incorporó a la concentración de la selección unos días más tarde y completó los 90 minutos ante Inglaterra el pasado 15 de noviembre.

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Lamine Yamal, 90 minutos y descanso en Champions

Este domingo, ya de regreso al Barça, el internacional español fue titular ante el Villarreal en un duelo como claro protagonismo, pues falló un penalti que él mismo provocó en la primera mitad, asistió a Fermín López en el gol del empate y también protagonizó la jugada del tercer tanto, obra de Pau Navarro en propia puerta.

Ahora, Lamine no sólo descansará en el partido del próximo miércoles ante el Sabah, sino que también se ahorrará un largo viaje de ida y vuelta hasta Azerbaiyán, con todo lo que ello supone. Esto le permitirá llegar en plenas condiciones al encuentro del próximo domingo ante el Dépor y, sobre todo, al duelo ante el Atlético de Madrid de la próxima semana.

En clave Champions, el Barça es actualmente quinto clasificado con 9 puntos en cuatro jornadas, por lo que está bien situado para alcanzar el top 8. El Sabah, además, es uno de los rivales más débiles a los que se tiene que enfrentar y sólo ha logrado 3 puntos hasta la fecha, ocupando la posición 31º de la tabla europea.