Pablo Sánchez 23 NOV 2026 - 06:44h.

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El Barcelona fue capaz de solventar con victoria un partido que se había puesto muy cuesta arriba. El Villarreal cobró cara su derrota después de adelantarse por partida doble en apenas seis minutos. El conjunto blaugrana tuvo que esperar al segundo tiempo para remontar con goles de Gerard Martín, Fermín y otro en propia puerta de Pau Navarro. Mucho antes, alrededor del minuto 23, el partido pudo comenzar a cambiar pero Lamine Yamal erró un penalti.

El atacante del Barça provocó un pena máxima tras una de sus habilidosas acciones que fue señalado tras comprobar la jugada desde el VAR. Tras una charla previa entre Lamine y Raphinha -habitual lanzador y experto del equipo- fue el español el que tomó la responsabilidad. Por desgracia, su golpeo desde los 11 metros dio en el palo y se marchó fuera. La cara de lamento de Lamine hablaba por sí sola.

Tras el pitido final, no hubo que lamentar errores gracias a la remontada, aunque el debate sobre los lanzadores de penalti volvió a ser protagonista. Guti fue el encargado de dar su opinión en El Chiringuito sobre el disparo de Lamine y sobre que Raphinha no fuese el encargado de disparar.

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La opinión de Guti

"Es quien tiene que decidir y sobre todo si tienes a un tío que los tira tan bien como Raphinha. La culpa es del entrenador, quien tiene que decidir. Además que va 0-2, que es un penalti importante y en ese sentido lo tiene que tirar el primero. A mí si vas 4 o 5-0 me da igual, otra cosa es que exista un penalti importante y por el hecho de que yo lo he tirado antes tíralo tu. No. Lo tira el que lo tira", sentenció.

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